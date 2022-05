Kim Kardashian recibió un inesperado regalo antes de la MetGala 2022 relacionado con Marilyn Monroe

Kim Kardashian recibió un regalo un tanto extraño por parte de Orlando Ripley's Believe It or Not antes de la MetGala 2022, cuando ella se estaba provando el vestido que luciría esa noche. En el momento, ni la propia Kim sabía que era, “¿qué es esto?”.

Era un mechón de pelo de Marilyn Monroe que la habían regalado por el homenaje que esta le iba a brindar esa noche con el vestido y teñida de rubia. “Esto es muy especial para mí”, gritaba la modelo abrazando a todo el mundo. Y es que, según ese detalle, iba a ayudar mucho a canalizar el personaje que tenía que llevar esa noche.

Aunque cuando se dio cuenta de que se trataba no sabía si definirlo como “raro” o “guay”, finalmente optó por la segunda, defendiendo que iba a darle buenas vibraciones esa noche o, “esto va a dormir conmigo, cada noche. Lo siento, cariño”. Hasta el momento no sabemos si es verdad, o como le sentará a su pareja, Pete Davinson, que eran quién la acompañaba en la gala esa noche.

Kim Kardashian en la MetGala 2022 / Gotham/Getty Images

Puede que después de todo fuera verdad, y aunque no sepamos que hizo con el mechón, le diera esas buenas vibras que decía ella, porque lució como nunca ese vestido de 5 millones de dólares que Marilyn llevó en 1952 para cantarle el cumpleaños feliz al entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. A Kim no le pareció nada tan estadounidense como la icónica mujer en ese momento.