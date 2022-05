Daniel Radcliffe sorprende luciendo abdominales para su último papel

Hemos visto crecer a Daniel Radcliffe delante de nuestros ojos gracias a la saga de películas de Harry Potter. El actor británico, que se convirtió en principios de los 2000’s en el niño más famoso del mundo, ha continuado satisfactoriamente su carrera delante de las cámaras. Y es que Daniel ha sabido elegir sus proyectos.

Ahora vamos a ver a Daniel como un músico de lo más excéntrico y divertido. El actor ha dado vida a Weird Al Yamkovic, el músico, cantante y humorista estadounidense que se hizo famoso por sus canciones parodia. Y parece que la actuación va a dar mucho que hablar.

Esta misma semana, hemos podido ver el primer tráiler de este trabajo. ¡Y tiene pintaza! En tiempos donde los biopics están de moda (Bohemian Rhapsody, Rocketman o Respect, son solo algunos ejemplos), parece que Weird: The Al Yankovic Story puede llamar la atención de los fans. Eso sí, todavía no hay una fecha exacta de estreno, ya que en el tráiler solo podemos ver que “llegará este otoño”. Aunque en Estados Unidos llegará a la plataforma de streaming Roku, en España todavía no sabemos de qué forma llegará (si llega).

WEIRD: THE AL YANKOVIC STORY Teaser Trailer (2022) Daniel Radcliffe

¿De qué irá la película?

Aunque en España no fue tan conocido, Weird Al Yamkovic fue toda una celebridad en Estados Unidos. El cómico parodió a algunos de los artistas más famosos del momento durante cuatro décadas. Desde Michael Jackson a Madonna, pasando por Miley Cyrus. También hizo sketches de películas tan populares como Star Wars.

La película se centrará en el ascenso a la fama, pero también en sus relaciones con otras estrellas. Por supuesto, el humor no faltará. Todo hecho desde el cariño, ya que el propio Yankovic ha dado el visto bueno a la cinta.

El radical cambio de imagen de Daniel

Pero si hay algo que ha llamado la atención a los seguidores y seguidoras de Daniel Radcliffe ha sido su radical cambio de imagen para el papel. Y es que el actor ha pasado tiempo en el gimnasio, tal y como podemos ver en las primeras imágenes de la película.

En unos cortes donde Daniel Radcliffe aparece sin camiseta, cantando encima del escenario, podemos ver que ha desarrollado una gran masa muscular. ¡Menudos biceps ha echado!

Estas imágenes se han expandido como la polvora en redes sociales, dejando boquiabiertos a los fans que crecieron con Harry Potter.