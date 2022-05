Laura Escanes, María Pombo y Juan del Val se sientan frente a frente con sus haters en El Hormiguero

Encontrar a los haters que se esconden en el anonimato para insultar y vejar a los famoso es difícil pero no imposible. El programa Equipo de Investigación de La Sexta lo hizo hace solo unas semanas al dar con un joven que llegó a lanzar graves amenazas contra Myriam Benedited y su familia después de que esta formase parte del jurado profesional del Benidorm Fest y ayer mismo El Hormiguero hizo lo mismo con varios haters de las influencers Laura Escanes y María Pombo y del colaborador del programa y escritor Juan del Val.

El equipo de Pablo Motos indagó en las redes sociales par encontrar a varias de aquellas personas anónimas que han insultado o emitido opinones altamente negativas o hirientes sobre varios famosos y les invitó a sentarse para dar explicaciones públicas sobre sus comentarios. Sin embargo, lo que no parecieron decirles a estas personas es que finalmente quienes los acompañarían a la mesa serían las celebrities a las que habían criticado.

El primero en conocer a sus haters fue Juan del Val, que se sentó frente a frente con quien le había llamado "mala persona" en las redes sociales. Sin embargo, el hombre que se escondía tras el avatar que le había dedicado estas palabras no pareció querer sostenerlas ante el escritor. "La mayoría de las veces no pienso lo que digo", sostuvo uno de los haters de Val, que se mostró avergonzado por lo que había hecho. Otra, sin embargo, acabó pidiéndole una foto después de haber escrito en las redes que Del Val le daba "asco", un tercero se escudó en que lo que hacía cuando le llamaba "gilipollas" era humor "agresivo", y por último, otro, explicó que su personalidad real y la que lanza mensajes de odio contra famosos en redes sociales no tienen nada que ver.

Algo similiar le sucedió a María Pombo, a quien los haters que había localizado el programa empezaron diciéndole cosas como que es "tonta" y acabaron reconociendo que al conocerla en persona no se lo parecía. De hecho, uno admitió que él también querría ganarse la vida como influencer.

Críticas a Laura Escanes por la edad de su marido

Muy diferente fue la reacción de uno de los usuarios de Twitter que había criticado a la influener Laura Escanes y a su marido, el publicista y presentador Risto Mejide, por su diferencia de edad, que aseguró que simplemente él se había sumado a una tendencia de crítica sin darle muchas más vueltas y que no se sentía mal porque no le parecía que fuese un comentario hiriente.

Otro de sus haters, sin embargo, focalizó la defensa de sus críticas en asegurar que la influencer catalana no genera contenido con la suficiente calidad como para ganarse la vida de él. "Otra que vive del cuente. Nada más que haces... 'estoy en el sol porque me encanta...' ¡Mete más contenido!", le espetó el hater a Escanes en su encuentro.