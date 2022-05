Cyndi Lauper contará con su propio documental sobre sus primeros años de carrera

No solo ha sido y es una gran cantante, actriz y compositora, sino que Cyndi Lauper se ha convertido, por méritos propios, en una gran activista y defensora de los derechos de las mujeres. Se alzó como una de las figuras más importantes de la década de los 80, y ya con su disco debut, She's So Unusual, logró gran reconocimiento y popularidad. Ha cosechado grandes éxitos, ha sabido reinventarse a sí misma con el paso de los años y ahora, casi 40 años después de ese inicio en el mundo de la música, será retratada en un documental.

Let the Canary Sing es el título del largometraje que estará producido por Sony Music Entertainment y que repasará los momentos más importantes de su carrera. Según hemos podido saber, la película seguirá el ascenso a la fama de la cantante. que ahora suma 68 años, desde que creció en la ciudad de Queens hasta el lanzamiento de su disco debut She's So Unusual (1983).

Este documental contará con "las generaciones a las que ha influido con sus canciones, su inimitable estilo punk en constante evolución, su feminismo sin complejos y su devoción por defender a los demás", dice la discográfica en un comunicado.

Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

La cineasta Alison Ellwood está detrás de la dirección, y pretende que las nuevas generaciones, no tan familiarizadas con su éxito, lleguen a conocerla a fondo. "Como mucha gente, asumí que Cyndi Lauper apareció en la escena musical en los primeros años de la década de 1980, que era otra estrella juvenil experimentando el estrellato y el éxito de improvisto gracias a MTV. Sus videos musicales eran salvajes y coloridos; canciones como Girls Just Wanna Have Fun eran contagiosas. Sin embargo, su historia es sobre dedicación obstinada, trabajo arduo y duros golpes. Cyndi no solo quería que disfrutaran su música, sino que su voz fuera realmente escuchada", destacó la cineasta.

Lauper comenzó su carrera a fines de los 70 como vocalista de una banda que hacía covers de Queen, Led Zeppelin y Bad Company entre otros, hasta que en 1976 saca su primer sencillo. Considerada un icono pop feminista, Cyndi Lauper inició su carrera como solista en 1983 con grandes éxitos que fueron revolucionarios en la década de los 80. Ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Puede presumir de ser la primera artista mujer en tener cuatro canciones de un mismo disco, True Blue, en el primer lugar del ranking de Billboard.

Sus siguientes discos estuvieron a la altura de los anteriores, aunque sus incursiones en el cine no corrieron la misma suerte. Ya a finales de los 90 su carrera musical comenzó también a perder fuerza y su estilo estrambótico y estrafalario fue pasando de moda. Su último trabajo fue en 2005 con el lanzamiento de un recopilatorio de sus grandes éxitos que relanzó su carrera, aunque no llegó a la fama cosechada en los 80.