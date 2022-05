Post Malone va a ser padre a los 26 años

Post Malone está de enhorabuena. El rapero estadounidense va a ser padre a los 26 años. La estrella de éxitos como Better Now o Circles empieza una nueva etapa de su vida, marcada por la paternidad, tal y como ha informado el medio TMZ. El medio americano asegura que el artista está contento, esperando a su primer bebé junto a su novia, a quien no ha presentado de manera pública en los medios.

Parece que el artista sabe la noticia desde hace tiempo. De hecho, en una entrevista que dio en enero para la revista Billboard, el joven dejó claro que comenzaba una nueva etapa en su vida: "Estoy contento por el próximo capítulo de mi vida, estoy más feliz que nunca, ya que desde que tengo memoria estaba triste. Es hora de cuidar de mi cuerpo, de mi familia y de mis amigos, y repartir todo el amor que pueda".

Parece que los familiares y los amigos de Post Malone se han reunido el pasado fin de semana para festejar la noticia del embarazo en una casa del sur de California.

La depresión había marcado la vida de Post Malone

El rapero ha hablado siempre sin tapujos sobre la depresión que ha vivido durante gran parte de su vida. De hecho, el joven ha asegurado que tuvo que mudarse de Los Ángeles a Salt Lake City para recuperar algo de tranquilidad. aseguró para Billboard:

"Me mudé a Utah y he mejorado mucho mi salud mental. Ha sido muy bueno. Es algo que tenía que hacer porque Los Ángeles me estaba haciendo daño. Fue complicado, pero mereció la pena".

Parece que este cambio de vida empujó a Post Malone y a su pareja a tomar la decisión de agrandar la familia. ¡Y no podemos estar más contentos por ellos! Esperemos que todo salga bien y haya un pequeño Post Malone por su casa.