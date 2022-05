El triunfo de Camila Cabello y ‘Bam Bam’: Número 1 Global de LOS40 en España y Latinoamérica

Pocos artistas pueden presumir de tener un Número 1 Global de LOS40, pero Camila Cabello lo ha conseguido con Bam Bam, una canción cargada de ritmos latinos y buenas vibraciones en colaboración con Ed Sheeran.

Durante toda la semana, Bam Bam se ha convertido en la canción más importante de España y América Latina, haciéndose con la posición de honor de la Lista de LOS40 de manera simultánea en los 10 países en los que está presente LOS40. Además de en nuestro país, Bam Bam es Número 1 Global en México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

Camila Cabello hace así historia en la historia de la LOS40 con su éxito Bam Bam, que está incluido en el nuevo álbum de la artista cubana: Familia. Se trata de la segunda colaboración que publican Camila y Ed Sheeran. La artista participó en el cuarto álbum de estudio del británico: No. 6 Collaborations Project en la canción South Of The Border.

Sobre 'Bam Bam'

El ritmo latino y el estilo desenfadado de la canción conjugan con una letra cargada de inspiración y reflexiones. La canción que corona la Lista de LOS40 en diez países habla de aprender a sobreponerse a las adversidades y también de aceptar que las cosas vienen y van. “Así es la vida, sí” es una de las frases que forma parte de su estribillo y hace referencia a uno de los dichos comunes que más repite la madre de Camila Cabello. Esta acepción es una de las que encontramos en el disco Familia, cuyas letras también transitan por conceptos como las raíces, la herencia, el amor o la soledad.

Una última curiosidad al respecto de Bam Bam está relacionada con su composición. Camila Cabello y Ed Sheeran terminaron de escribir la letra mientras comían burrito. Este plato típico de la gastronomía mexicana forma parte del origen de este éxito.

La fuerza global de LOS40

LOS40 ha cerrado el primer trimestre de 2022 con las siguientes cifras de consumo digital global:

Consumo de audio. En lo que respecta a horas de simulcasting, en el tramo de enero a marzo hemos crecido un 14,1%, cerrando el mes de marzo con 19,6 millones de horas mensuales servidas. En número de oyentes digitales, el crecimiento en este periodo es del 17'1%, cerrando marzo con 6,2 millones de oyentes mensuales.

En Web y App. De media, los sites de LOS40 logran en el primer trimestre del año 24,3 millones de páginas vistas y 11,7 millones de usuarios. En lo referente a App, se han generado de media al mes 3,3 millones de páginas vistas y 285.000 usuarios.

ALGUNOS DATOS más LOS40 está presente en 10 países y con cobertura en sus principales ciudades a través de una red de 256 frecuencias de radio.

LOS40 alrededor del mundo cuenta con un equipo humano dedicado a la prescripción musical de 187 personas.

La influencia Social de LOS40

LOS40 suman a nivel global 51,7 millones de seguidores en redes sociales, sumando perfiles de LOS40 por país, programas y principales locutores.

Sobre todo, la fuerza social de LOS40 está en Facebook e Instagram con un 58% en Facebook, 21% en Instagram, 15% en Twitter, 6% TikTok y YouTube. Nuestros locutores "son más de Instagram", donde contamos con 11 millones de followers. Sin embargo, son miles los nuevos seguidores que cada día se suman a nuestra gran Comunidad de LOS40.