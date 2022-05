U2, Bunbury, Dover y Barón Rojo cerraron abril como número 1 de la lista

La última semana de abril ha sido históricamente prolija de grandes números uno en LOS40. Para recordar algunos de ellos activamos La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola, que se detiene, en primer lugar, en 2021: My head & my heart, de Ava Max, fue la canción que lideró la lista por estas fechas el año pasado. Y hace cinco años, fue It ain't me, la colaboración entre el DJ noruego Kygo y la cantante estadounidense Selena Gomez. Era el primer single del EP Stargazing de Kygo y se convirtió en el más vendido a cargo de una solista femenina de 2017.

Las dos siguientes canciones que rescatamos repiten con respecto a la semana pasada. Se trata de Yo te esperaré, de Cali y El Dandee, número uno en 2012, y Do ya, de los rockeros madrileños Dover, que lo logró en 2007. También rockero, aunque zaragozano, Bunbury triunfó en abril de hace veinte años con uno de sus primeros éxitos tras la disolución de Héroes del Silencio: Lady Blue. En él mezclaba su esencia rockera con influencias de música electrónica.

Combinación parecida (rock y música electrónica) es la que llevaron a cabo en 1997 los irlandeses U2 con Discotheque. Fue el primer single del álbum Pop y Bono lo describió como “un homenaje a la vez que parodia de la música disco de los setenta y ochenta”. Llegó al número uno en casi toda Europa, incluido el Reino Unido, y a lo más alto de las listas de música de baile de Estados Unidos. En la lista alcanzó la primera posición el 26 de abril de 1997.

Y, para despedir la sección esta semana, dos grandes canciones del pop y el rock hechos en España. Los Limones fue un grupo gallego, de El Ferrol, liderado por el carismático cantante Santi Santos, que tuvo mucho éxito a finales de los ochenta y principios de los noventa. En 1992 tomaron la lista con El canto de la sirena. Y hace cuarenta años, en 1982, eran los heavies Baron Rojo los que conquistaron la primera plaza con Los rockeros van al infierno. En la actualidad, con los hermanos De Castro, ambos guitarristas, como únicos miembros originales al frente (el cantante y bajista Sherpa ha tomado otros derroteros y agita las redes con opiniones, por decirlo suavemente, políticamente incorrectas), celebran precisamente su 40 aniversario.