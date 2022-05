Camila Cabello, Ed Sheeran, Lola Índigo y Jaymes Young, protagonistas de la semana

La última lista de abril y primera de mayo viene cargadita de movimientos importantes. Camila Cabello y Ed Sheeran han logrado el número uno con Bam bam, en lo que constituye un liderato global de LOS40, en diez países donde está presente la cadena. Él, además, tiene cuatro canciones en el chart: Sigue y Forever my love con J Balvin y Shivers (que fue Nº1). La entrada más fuerte de la semana es la de Jaymes Young, que se sitúa directamente en el #16 con Infinity. También es novedad Quién diría, de DePol, que se estrena en el #33. La subida más destacada la protagoniza Lola Índigo con Toy story, que en su segunda semana asciende nueve posiciones y se sitúa en el #22. No cambia el récord de permanencia, que sigue en poder de The Kid LAROI y Justin Bieber con Stay: lleva 36 semanas en lista y además sube siete puestos hasta quedarse en el #23. En el vídeo de la parte superior Tony Aguilar repasa las 40 posiciones clip a clip.