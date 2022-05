Rossy de Palma explica infierno que vivió con su expareja al que alude en 'El Mal Querer' de Rosalía

Rosalía escribió El Mal Querer para cerrar heridas y abrir conciencias y, aunque ahora la artista catalana está en la era Motomami, el legado de su segundo disco continúa vivo y mujeres de todo el mundo siguen haciendo pedagogía a través de él, incluida Rossy de Palma.

La conocidísima actriz participó en el álbum de Rosalía con una nota de voz que la artista integró en la canción Preso (Capítulo 6 - Clausura) en la que decía que ella, por amor, había bajado al mismísimo infierno y precisamente de ese fue de lo que habló, entre otros muchos temas, con el montañero Jesús Calleja en su programa de viajes que se emitió ayer y en el que ambos recorrieron parte de Ruanda.

Rossy le explicó al presentador de Planeta Calleja que el hombre que la llevó al infierno fue precisamente el padre de sus hijos. La actriz y su pareja habían tenido una buena relación hasta que estos nacieron, pero cuando tuvieron que enfrentarse a la crianza y la educación de dos bebés, la situación cambió y las malas palabras y el control hacia ella fueron creciendo.

"Eran chorradas, pero él quería dominar. Por ejemplo, yo sabía que le anís estrellado en el agua de los biberones hace que los niños tengan menos gases... Lo saben todas nuestras generaciones... nuestras abuelas... Y yo quería hacer esto y él decía que no sin consultarlo con el médico. Bloqueaba mi instinto maternal", explicó la protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

¿Sabes estas personas que petan y te montan un pollo por una chorrada arbitrariamente?

La actriz detalló que cuando su relación entró en esta fase ella se sentía constantemente angustiada. "¿Sabes estas personas que petan y te montan un pollo por una chorrada arbitrariamente?", indicó Rossy, que además quiso detallar que esta sensación de pánico ante una respuesta abrupta inesperada generaba que ella se encontrase constantemente en estado de alerta.

Además, Rossy detalló que la escalada de violencia por parte de su expareja fue aumentando hasta que un día tuvo lugar un "suceso violento" que provocó que la actriz tuviese que ser atendida en el hospital. "Tuve miedo porque me vi a mí misma desde arriba", explicó la intérprete, que en ese momento vio claro que había llegado el momento de recoger sus cosas de la casa de París en la que vivía junto a su pareja y marcharse con sus hijos a Madrid.

"En la supervivencia no estás para pensar si eres feliz"

En su conversación sobre esta relación tóxica en la que se vio involucrada Rossy Jesús Calleja le llegó a preguntar a la intérprete si esta había sido la peor época de su vida, a lo que la actriz no dudó en contestar de una forma tan clara como contundente. "Cuando estás en la supervivencia no estás para pensar si eres feliz o no eres feliz. Estás para salir de eso", sostuvo.