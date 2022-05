Planazo de sábado con Harry Styles, Ana Mena, Camila Cabello & Ed Sheeran y muchos más

El pasado sábado Camila Cabello y Ed Sheeran lograron algo histórico: ser número uno simultáneamente en diez países de LOS40, incluido España. Está claro que Bam bam es ya una de las canciones más importantes de este 2022, y ese poderío puede seguir reflejándose en la lista con su continuidad en la primera posición. Les toca ahora la oportunidad de mantenerse en lo alto, aunque para eso deberán resistir la pujanza de sus perseguidores, que también quieren colgarse la medalla de oro.

Las cinco primeras canciones de la lista ya han sido número uno. Aparte de Bam bam completan la zona caliente Heat waves, de Glass Animals (#2, dos semanas de liderato), abcdefu, de Gayle (#3, también dos semanas número uno), Música ligera, de Ana Mena (#4, con otras dos semanas en la cima), y Where are you now, de Lost Frequencies ft. Calum Scott (#5). Conviene seguir de cerca sus evoluciones. La canción que ocupa la posición más alta de las que aún no han sido número uno es As it was, de Harry Styles, que después de solo tres semanas en el chart ya está en el #6. Veremos si de entre todos ellos sale el próximo número uno o salta la sorpresa.

Aunque en principio no opta al número uno, Karol G puede convertirse en protagonista destacada de la semana. La colombiana es candidata con dos canciones: Provenza, en solitario, y MAMIII, a dúo con Becky G. Ojo que se acerca el verano y ambos singles tienen ingredientes suficientes para triunfar en época estival. De momento, para que se haga efectiva su entrada los oyentes debéis apoyar a “las chicas G” en Twitter con el HT #MiVoto40.

Grandes premios y dinero en metálico en LOS40 SOBRES

Un sábado más llenaremos el estudio de sobres, cada uno con un espectacular premio. Sí, vuelven LOS40 SOBRES, con regalos por valor de 40.000 euros (varios iPhone 13 PRO, ordenadores, televisores, PlayStation 5, cámaras Go Pro, bicicletas y patinetes eléctricos, dinero en metálico…) y un bote de otros 40.000. Realmente no hay en la radio española un concurso tan potente y si sigues el programa sabrás que la mayoría de ganadores envía un solo SMS… ¡Aplícate el cuento! Claro que no hace falta ser un experto en estadística para saber que cuantos más envíes, más posibilidades tendrás.

Por votar en antena (900 35 40 40; teléfono gratuito) regalaremos el BluRay de Dr. Strange, con motivo del estreno en cines de la última película de la saga. Rescataremos canciones que fueron número uno en La Máquina del Tiempo, Tony Aguilar presentará nuevos candidatos y os pondrá al día de la actualidad musical… Tenemos cuatro horas por delante para todo eso, y aunque parezca mentira, no nos sobra ni un minuto: ¡a cada instante pasa algo! Así que si quieres pasar una mañana de sábado divertida y con buena música, te recomendamos que te conectes al show líder del fin de semana.