El día que Solange Knowles agredió a Jay-Z y Beyoncé permaneció impasible

Puñetazos, patadas, zarandeos... impactantes las imágenes recogidas por la cámara de videovigilancia en el interior de un ascensor. Seguramente nunca hubieran trascendido de no haber sido por la identidad de sus protagonistas: Solange Knowles era la agresora y Jay-Z el agredido. Beyoncé estaba presente, pero su papel se limitó a contemplar impasible lo que estaba ocurriendo entre su hermana y su marido. Lo ocurrido ese 5 de Mayo de 2014 dio la vuelta al mundo y originó un auténtico aluvión de especulaciones.

"Jay-Z atacado físicamente por la hermana de Beyoncé"

La noche del 5 de Mayo de 2014 transcurrió con aparente normalidad. El matrimonio formado por Beyoncé y Jay-Z había acudido a la Gala del MET en el Hotel Standard de Nueva York, junto a Solange Knowles. Al evento benéfico anual, cuyos fondos se destinan al Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte (y es conocido como los Óscars de la Moda) acuden grandes 'celebrities' mundiales. En aquella velada, se pudo ver a Victoria Beckham (con un vestido diseñado por ella misma), Rihanna (con un dos piezas blanco de Stella McCartney), Taylor Swift (luciendo un Oscar de la Renta) o a Rita Ora (con un provocador Donna Karan Atelier). Beyoncé se decantó por un traje negro con transparencias y brillos de Givenchy y su hermana Solange eligió un atuendo naranja de Phillip Lim.

Solange Knowles en la Gala MET 2014 / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Sin embargo, no todo fueron sonrisas y felicidad. El broche de la gala fue realmente penoso para las hermanas Knowles y para el rapero de Brooklyn. Lo ocurrido no se supo hasta una semana después. Cuando el 12 de Mayo, la web norteamericana sobre celebridades TMZ, difundió la noticia ("Jay-Z atacado físicamente por la hermana de Beyoncé") acompañada del vídeo con las impactantes imágenes del interior del ascensor del Hotel Standard.

Dentro del ascensor

Eran imágenes en blanco y negro, sin sonido, captadas por la cámara de videovigilancia del establecimiento, al parecer obtenidas por un empleado que las vendió por 250.000 dólares. Según entran en el ascensor, Solange se acerca a su cuñado y se encara con él, parecía increparle verbalmente. A continuación, empezaba a golpearle y a zarandearle. El guardaespaldas que les acompañaba, la agarró por detrás intentando contenerla y pudo inmovilizarle los brazos, pero ella empezó a propinar patadas frenéticamente. En un momento dado, le lanza una patada y Jay agarra su pie. La discusión prosigue. Se ve también cómo el miembro de seguridad presiona el botón de parada, presumiblemente para mantener en privado la pelea.

Jay y Solange han asumido su responsabilidad mutua por lo ocurrido

A todo esto, Beyoncé permaneció a un lado, impasible, observando la pelea. No intervino hasta pasados 58 segundos, cuando se interpuso entre ambos. El grupo llegó finalmente al vestíbulo. Existen imágenes de ese momento. Cuando se abren las puertas del ascensor, la cara de Solange es de cabreo, Beyoncé sonríe forzadamente y Jay-Z se toca la cara, donde poco antes su cuñada le había golpeado. Los tres salieron juntos del edificio, pero mientras las hermanas se montaron en un coche, el guardaespaldas llevó a Jay-Z en otro vehículo diferente.

"Seguimos siendo una familia unida"

El revuelo que se montó, alcanzó dimensiones tan descomunales que la familia se vio obligada a emitir un comunicado a través de The Associated Press: "Como consecuencia de la difusión pública de las imágenes de la cámara de seguridad del lunes, 5 de Mayo, se han producido una gran cantidad de especulaciones sobre lo que desencadenó el desafortunado incidente. Pero lo más importante es que nuestra familia ya lo ha superado. Jay y Solange han asumido su responsabilidad mutua por lo ocurrido. Ambos son conocedores de su papel en este asunto privado que se ha hecho público. Los dos se han disculpado y seguimos siendo una familia unida... hemos dejado esto atrás y esperamos que los demás hagan lo mismo".

Pero 'los demás' no hicieron lo mismo. La polémica no había hecho más que empezar. Los medios se hacían una pregunta: ¿Qué ha motivado el 'desafortunado incidente'?. Se analizaba, a cámara lenta, el comportamiento de los protagonistas. La pasividad de Beyoncé, la agresividad de Solange, la reacción a la defensiva de Jay-Z. Inmediatamente después, fue trending topic mundial #QuéLeDijoJayZASolange. Y la familia Knowles-Carter no daba explicaciones. "Lo que teníamos que decir, lo dijimos en el comunicado, todos nos sentimos en paz con ello", dijo Beyoncé en una entrevista la revista Lucky magazine. Parecía que la verdadera historia nunca se sabría.

"Me disculpo, a menudo soy un mujeriego"

De todas las voces que intentaban dar respuesta al origen de la disputa, la que sonó con más fuerza fue la de la infidelidad. Los rumores sobre los escarceos amorosos de Jay-Z (casado con Beyoncé desde 2008) se habían sucedido. Y fue propia Beyoncé quien lo corroboró. Lo hizo a través de su sexto álbum de estudio, Lemonade (2016). La diva abordaba el tema del engaño de su marido en algunos temas como Sorry ("Mejor llama a Becky, la del cabello bonito") o en Don't hurt yourself ("es la última advertencia... si intentas esta mierda otra vez, vas a perder a tu mujer").

Un año después, llegó la respuesta de Jay-Z, también en forma de canción... y de disculpa. En su álbum 4:44 (2017) el corte que le daba título ("uno de los mejores que he escrito") es realmente una carta en la que pide perdón a Beyoncé: "me disculpo, a menudo soy un mujeriego". Y en Kill Jay-Z (Asesina a Jay-Z) mencionaba a su cuñada: "provocaste a Solange, sabiendo que todo lo que tenías que decir era incorrecto".

Beyonce y Jay-Z en la Gala del MET 2014 / Mike Coppola/Getty Images

"Cuando hayáis terminado, me lo decís"

En Agosto de 2017, Jay-Z finalmente habló del altercado con su cuñada en el podcast Rap Radar. Aunque solo se limitó a decir que se había producido un desacuerdo puntual y que desde entonces no habían vuelto a pelearse. "Siempre hemos tenido una magnífica relación" declaró Jay. "Solo tuvimos ese desencuentro. Antes y después, nuestra relación ha sido genial. Ella es mi hermana. No mi cuñada, mi hermana. Punto".

A Matthew Knowles (padre de Beyoncé y Solange), el episodio del ascensor, le hizo gracia. En 2018, cuando visitó el programa de televisión The Wendy Williams Show para presentar su libro 'Racism From the Eyes of a Child', habló de su reacción la primera vez que vio la secuencia: "Me reí tanto porque si conoces a Solange, esa es Solange. Nunca sabes lo que te vas a encontrar – fuegos artificiales. Y Beyoncé estaba en el rincón, tranquila, como diciendo 'cuando hayáis terminado, me lo decís'".