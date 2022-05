Swedish House Mafia comparte su directo de 'Heaven Takes You Home' desde Coachella

El poderoso trío Swedish House Mafia ha tenido un par de semanas monumentales, lanzando su nuevo álbum Paradise Again con gran éxito de crítica, cerrando uno de los festivales más grandes del mundo, Coachella, ambos fines de semana acompañados por The Weeknd.

Después de este gran regreso del grupo sueco formado por los DJ y productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, han querido compartir con toods los fans que tienen en el planeta,q ue no son pocos, una parte de la gran actuación que protagonizaron ene ste festival, que, como otros, ya están volviendo a celebrarse de la forma multitudinaria que todos recordamos.

Por eos, han lanzado en su canal oficial de Youtube, el momento en que interpretan una de las canciones de su nuevo disco. Se trata de Heaven Takes You Home, que sigue a los vídeos lanzados anteriormente para pistas como It Gets Better y Lifetime. Esta vez, el vídeo musical se crea a partir de la interpretación del trío de la pista durante su presentación de clausura en Coachella.

Con el talentoso grupo pinchando entre efectos visuales y una multitud hiperactiva, parece uqe nos transporta directamente al cierre de ese festival. Los lazers y las luces que acompañan en todo momento a la música proporcionan un excelente acompañamiento para la canción y tiene la capacidad de retrotraernos a hace unos días a la hipnótica actuación en vivo de Swedish House Mafia en el festival.

Swedish House Mafia “Heaven Takes You Home (Live From Coachella)"

Swedish House Mafia volvió por todo lo alto con nuevo proyecto musical después de casi una década de ausencia discográfica de uno de los grupos electrónicos que arrasó la pasada década en todo el mundo con éxitos como Don't you worry child o Save the world.

Los suecos han ido desvelando poco a poco las ciudades que formarán parte de su gira mundial en la que volverán a encontrarse con su público en ciudades de todo el mundo. Tras algunos pocos shows en plena pandemia, el supergrupo lo tiene todo listo para volver a 'someter' al mundo al ritmo de su sonido. Swedish House Mafia regresará con su gira mundial a Madrid el 14 de octubre.