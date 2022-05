Rosa López desvela a su pariente más inesperado: Federico García Lorca

Que Rosa López es puro arte se sabe desde que ganó Operación Triunfo o defendió a España ante Europa con su Europe's living a celebration, aunque ahora ha revalidado su título confesando la identidad de un familiar suyo que nadie podría imaginarse. El mismísimo Lorca.

Ha sido en una entrevista para La Red Room, el podcast del youtuber Malbert sobre Eurovisión, donde la artista ha desvelado esta conexión. Un dato que dejaba patidifuso incluso hasta al presentador, que no se esperaba tal confesión entre Rosa y el poeta andaluz, que ya forma parte de la historia de España como uno de los mejores referentes de las letras de nuestra cultura.

Fue en un momento en el que el presentador hablaba de una canción "no escrita por García Lorca" -quizá más simple de lo esperado-, algo que ella rebatía diciendo que el poeta quizá no era capaz de escribir un reguetón. Cuando dejaba claro que no le quitaba mérito a su paisano, ya avisaba de que iba a soltarle algo que iba "a flipar":

"Es primo cuarto o tercero de mi abuela", confesaba ante el presentador. Parece que todo quedó en familia, y es que el origen de ambos se sitúa en la provincia de Granada. "Es muy fuerte poder decir eso", presumía humildemente la intérprete de Si No Te Vuelvo a Ver.

Ante la pregunta de Malbert de si su familia guarda alguna foto en común con él, ella respondía que las hay, aunque su madre no sabe ni donde están. Algo que justifica también aclarando el lejano parenteso entre su abuela y el poeta, que no llegó a saber si era de primo tercero o cuarto.

Aunque eso no quitó las ganas que tenía el presentador de salseo: "Y estuvo realmente liado con Dalí, ¿o no?", le preguntó ávido de esclarecer una de las relaciones más misteriosas en la cultura española del siglo XX. Por desgracia, no pudo responder por no tener ni idea. "¡Y yo que sé! Si yo no sé ni con quién estuve yo", contestaba entre risas.

El consejo de Rosa a Chanel

Rosa López fue a La Red Room por su histórica relación con el festival de Eurovisión, en el que quedó séptima. En la despedida oficial de Chanel hacia Turín, la extriunfita tuvo la oportunidad de encontrarse con ella y dedicarle unas bonitas palabras: "Te apoyo de corazón. Me parece increíble todo el trabajo que haces. Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida, así que no dejes que nadie aplaste tu corazón porque tú estás en el escenario ofreciéndolo todo".

Sin duda, un bonito consejo de veterana a debutante -al menos, en cuanto a Eurovisión se refiere-, y que seguro que le viene muy bien. Y si algún día quieren componer juntas, la intérprete de SloMo podrá decir orgullosa que está trabajando con talento lorquiano.