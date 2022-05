Macaco: “C. Tangana también está en este disco”

Macaco lleva más de dos décadas haciéndonos bailar y cantar con sus canciones. Con un espiritú reivindicativo, defendiendo la salud de nuestro planeta por encima de todo, el artista suma más de una decena de éxitos a sus espaladas como Con la mano levantá, Moving o Tengo.

En 2019 lanzó su último álbum de estudio, Civilizado como los animales, y este 2022 viene con Vuélame el corazón. Centrándose en las relaciones como concepto común, Dani Carbonell deja (aunque solo sea en este LP) las causas sociales. De momento, el artista ha sacado dos canciones Quiéreme bien junto a Leiva y La guerra de los besos con Ana Mena y Bejo. Para hablar sobre estas colaboraciones y su nuevo disco, Dani acude a los estudios de LOS40.

Nos habla de la cumbia galáctica, de cómo está el mundo, de sus planes de dirigir una película y de su colaboración con C. Tangana. Macaco trae buen rollo y optimismo. Y es que si algo llama la atención del música es que durante toda la entrevista tiene una sonrisa.

Pregunta (P): Acabas de lanzar La Guerra de los besos, ¿cómo surgió?

Macaco (M): Cuando estaba componiendo el disco Vuélame el Corazón, que saldrá en septiembre, escuché el tema de Música Ligera de Ana Mena. Tiene un rollazo retro genial. La visualicé en esta cumbia. Ella tiene una forma de cantar muy especial, muy dulce y con una onda flipante. Le encantó y salió en el estudio. Fue super natural.

P: ¿Y en qué momento se sumó Bejo?

M: Es otro carck. Para mí es el rapero galáctico más grande de la música hispano latina. Soy muy fan de él. Es una fantasía en sí mismo. Tiene una vibra muy bonita. Nos fuimos a su casa y grabamos en el estudio que tiene. Tiene mucho flow.

P: El término de cumbia galáctica, ¿de dónde viene?

M: Yo soy muy fan del movimiento de electro cumbia. De Chancha Vía Circuito o Nicola Cruz. La cumbia es un viaje muy curioso, ¿no? Es como la rumba. Hay rumba muy casposa y a la vez muy moderna. Mira todo lo que está pasando ahora con la rumba, que es una cosa intergeneracional. Con la cumbia pasa un poco lo mismo. Tiene la parte de la cumbia, pero también tiene los beats modernos. Y la melodía cantando.

P: ¿Tenías claro que querías meter una cumbia en este nuevo trabajo?

M: Realmente no era una cosa súper pensada. Cuando salga el disco verás que hay muchas canciones de raíz. Hay mucha mezcla. Cosas del rap, del reggae, rumba... hay un tema en el que mezclo el compás del tango con unos sonidos muy modernos. Es una colabo muy potente. Simplemente juego cuando estoy en el estudio. En La Guerra de los besos, lo primero que salió fue una cosa de La Mala Rodríguez. Lo de “Tengo un trato, lo mío pa’ mi saco”. ¿O acordáis no? De eso salió lo de “Tengo un trato, dame besos todo el rato”. Luego pusimos un beat de cumbia. Funcionaba con la letra y tiramos para alla.

P: Tú eres mucho de mezclar géneros en tu música, ¿ha habido alguno con el que todavía no te hayas atrevido?

M: No. La verdad es que no hay nada en concreto. Veo que el estilo funcione con esa melodía y esa letra. Lo que más me importa es que la gente conecte y baile. Luego el oyente te da un feedback, genial. Pero lo que me importa es eso, que mueva algo.

P: Leiva en Quiéreme bien, Ana Mena y Bejo en La guerra de los besos... ¿va a ser un álbum de colaboraciones?

M: Sí, son todo colaboraciones. Pero quedan colaboraciones todavía por grabar. Todo gente bonita. Hay estilos y edades diferentes. Todas se han acoplado muy bien a las canciones.

P: He visto que lo describiste como un disco “sobre relaciones en el amor, lleno de contrastes y vaivenes. ¿Se trata del disco más íntimo de tu carrera? Aunque esto se suele decir.

M: Sabes que en Macaco hay muchas canciones que tienen tema social. Esto lo he aparcado y saldrán fuera del disco. Pero el disco es conceptual y tiene estas letras narrativas sobre las relaciones: desde el filtreo hasta la ruptura. Sí que hay cosas mías. Hay una en concreto que lo pienso y digo ‘lo que he dicho’. Pero no digo nombres. Otras son historias que me han contado.

P: ¿Ha tenido algo que ver el parón que hemos pegado estos años por el coronavirus para hablar sobre relaciones?

M: Podría ser, pero no es algo consciente. No lo había pensado, pero podría ser.

P: En 2019 lanzaste tu disco “Civilizado como los animales”, ¿estos tres años nos ha servido para estar menos civilizados? ¿Hemos salido mejores?

M: Yo creo que la gente que ya estaba haciendo un trabajito para dentro más consciente y conectado, se ha amplificado. Pero los que estaban más para el otro lado, se les ha ido más la pinza. Está todo muy polarizado. Hay que intentar buscar puentes. Hay gente que solo quiere blancos y negros. Me parece una tontería. Nadie puede tener la verdad absoluta. Pero hay mucha gente bonita que ha hecho mucho.

P: Habíamos avanzado con la concienciación sobre el cambio climático, ¿hemos frenado esta concienciación debido a lo ocurrido en los últimos dos años?

M: Totalmente. Ahora se está uniendo mucha gente. Yo tengo una canción que la tengo suelta, que formará parte de unas acciones con Greenpeace. Esto venía de atrás, de cuando vino Greta Thunberg. Fue una bestiada. Pero esta va a ser la próxima pandemia. Él otro día estaba hablando con unos capós científicos para una movida y me dijeron que en la próxima década viene una hostia muy grande. Y no va a haber vuelta atrás. ¿A qué nivel? Está todo muy cogido por hilos. Y todavía hay gente que dice que el cambio climático no existe. Yo me descojono.

P: Tratas estos temas en tus canciones siempre desde un tono optimista, ¿de dónde sacas fuerzas para escribir así tras ver las noticias?

M: Prefiero ver el vaso medio lleno. Eso no significa que tenga que ser super naif ni realista. Hay mucha hipocresía ahora mismo. Con la guerra de Ucrania, que es algo super grave, lo estamos viendo. ¿Por qué se habla tanto de esto? Quizá porque está más cerca y pones al enemigo en un lugar. Pero otras guerras que ocurren en África, con intereses de Estados Unidos y Europa, todos callan. O el tema de los refugiados saharauis. Y hay un mamomeo entre el Gobierno de España y Marruecos de flipar.

P: Cumples 50 años este verano según Wikipedia. ¿Puede ser?

M: Puede ser, yo soy fatal con la edad.

P: ¿Vas a celebrarlo?

M: Yo en los cumples no hago grandes cosas. Pero nunca. Soy de estar con la familia. Otras veces me pilla de conciertos, pero me gusta hacer comiditas o pasar el día junto al mar. No soy de montar fiestas. Me gustan más las fiestas en los días que no son cumple.

P: Llevas más de veinte años en la industria musical, ¿después de tantos años cantando himnos, has aborrecido alguno?

M: No me pasa. El otro día toqué en Jerez y todo es una pasada ver como la gente canta los hits. Tanto del disco anterior como las canciones más míticas. Yo mezclo mucho. Lo que hago es mezclar canciones. Tengo la suerte de tocar muchas generaciones. Es una locura. Tengo mucho público y diferente.

C. Tangana, Valeria Castro y Ximena Sariyana estarán en su nuevo disco

P: Hablando de generaciones, te hemos visto colaborar y con varios artistas como Estopa, pero también apoyar cantantes que están empezando como Valeria Castro. ¿Te gusta ayudar a gente que empieza?

M: Es como que todos nos ayudamos a todos. Mira por ejemplo Jorge Drexler con C. Tangana. Son generaciones distintas. Yo estoy en medio y me lo paso bomba. Me da igual si es una persona super conocida o alguien que está empezando. Me lo paso bomba. Yo me ponía con Valeria y pensaba cómo puedes escribir así de bien. De hecho, he grabado una de las canciones con ella. Me pasaron un día la canción de Guerrera y me entró una llorera. Lo puse en un history y me escribió. Nos conocimos y fue una pasada. Le envié la canción esta y me dijo que le había emocionado. He estado coin Ximena Sariyana, Rita Payés, C. Tangana...

P: ¿C. Tangana también está en este álbum?

M: Sí, C. Tangana también está en este disco. Hay dos o tres mujeres más de este estilo. Hay todo esto. Yo me junto con todo tipo de artistas. Es muy bonito.

P: Creo que has colaborado con casi todo el mundo. Al final tú eres uno de los artistas más conocidos de España, ¿siempre que quieres colaborar con algún artista lo consigues o se te resiste alguno?

M: La verdad es que no. Alguna vez por rollo de agenda, tanto por su parte como por la mía, no he podido. O a veces me gusta el artista, pero por la canción no lo siento. En este disco, la verdad, está siendo una pasada. Todos los artistas que están, están a muerte.

P: Dani, ¿qué sueño te queda por alcanzar en tu carrera?

M: Uno que ha empezado a cumplirse es que he escrito una peli. Lo he hecho de forma natural. Tiene que ver con la música y la realidad mágica. Hice todo el desarrollo el verano pasado. Lo he presentado a productoras y lo quiere todo el mundo. Estoy emocionado. Creo que se rodará en tres años. Ahora está toda la historia, hay que hacer el guion. Hay un año que tendré que parar, dejar la música y ponerme a muerte con eso. Ahora viene este disco y creo que otro muy seguido. Después giras.