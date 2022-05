Álvaro de Luna: “No aspiro a ser el más famoso”

Álvaro de Luna está destinado a convertirse en uno de los exponentes de la industria musical 'made in Spain'. Su personalísima voz y su talento para componer canciones le han servido para colocarse en una posición de privilegio, postulándose como artista de referencia dentro de ese pop renovado que tanto demanda el público.

Levantaremos al sol es el título de su primer álbum de estudio. Sin duda, una carta de presentación que marca los derroteros que va a coger su carrera tras salir de Sinsinati. Es un viaje que hace solo, pero tiene muy clara cuál es la meta a seguir y lo que quiere y no quiere en el camino. Hablamos con Álvaro de Luna sobre el salto como solista, el éxito de Juramento eterno de sal y la nueva masculinidad.

La decisión de dejar Sinsinati

"Durante el confinamiento empezaron a nacer todas las canciones de Levantaremos al sol. Llegó un momento en el que tenía todas y veía que eso no pegaba con lo que estábamos haciendo en Sinsinati. Eran canciones más personales que hablaban más de mí".

El éxito de 'Juramento eterno de sal'

"Juramento eterno de sal due una de las primeras canciones que escribí para el álbum. No la escucho normalmente, pero cuando estoy de bajón sí recurro a ella. No la escucho más porque todo el mundo habla siempre de la canción que más funciona y llega un momento que la dejas aparcada".

Es importante tener gente de total confianza que te recuerde cuál era la meta desde el primer momento

Colaboración con Lola Índigo

"Lola Índigo y yo teníamos muchas ganas de sacar Mañana. Quería que formara parte del segundo álbum porque tenía claro que en el primero no quería colaboraciones. Era una carta de presentación y estaba contando una historia muy personal desde la primera hasta la última canción. Era importante que vieran a Alvaro como artista y persona. En el segundo disco sí hay colaboraciones y tiene otra onda. Mañana, por ejemplo, es del segundo. Salió cuando ni siquiera se había sacado el primero. Esto es un poco raro, pero yo es que soy raro".

No escucho normalmente Juramento eterno de sal, pero cuando estoy de bajón sí recurro a ella

La nueva masculinidad

"Hay que hablar de lo que se siente. Bastante tenemos con camuflar las cosas en redes sociales, la vida no es eso. Siempre lo he intentado a través de las canciones y estoy feliz de que la gente valore mi trabajo y me tenga como un referente para determinadas cosas. Pero es muy importante hacer saber a la gente que soy una persona muy normal, que tiene días buenos y días malos. También hay que normalizar hablar de la salud mental. Es algo que no se suele hacer y en mi segundo álbum lo hago. Y no lo hago para captar la atención, lo hago porque deberíamos normalizalo. Está muy bien hablar de amor, pero también cosas muy importantes de las que se puede hablar".

Videoclip oficial de 'Levantaremos al sol'

Los pies en el suelo

"Lo que más me gusta es que la gente sigue tratándome como si no hubiera pasado nada y me ayuda con situaciones que se me hacen complicadas. Nadie nace preparado para hacer este trabajo bien. Es algo que pasa y lo vas encajando, por eso es importante tener gente de total confianza que te recuerde cuál era la meta desde el primer momento".

Su objetivo en la industria

"Esto es una carrera de fondo y lo que me encantaría es que todo fuera estable. Sé que es una profesión en la que hay subidas y bajadas, pero lo más importante es llegar a la meta y la meta es mantenerte: seguir haciendo canciones y seguir haciendo giras. No aspiro a ser el más famoso. Con que mi carrera tenga un recorrido longevo me doy por pagado".

Si quieres ver la entrevista completa de Álvaro de Luna en LOS40…¡dale al play!