Los nuevos nominados de ‘Supervivientes 2022’ dejan claro a los menos favoritos de la edición

Una semana más, Supervivientes 2022 ha despedido su nueva gala anunciando los nominados. Y aunque las tensiones siguen evolucionando y todos interactúan con todos de una manera muy incisiva, ya ha quedado claro quienes son los que más conflictos causan gracias a su repetición en la lista.

La semana pasada los nominados fueron Juan Muñoz, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Charo Vega, y aunque Jorge Javier se hizo de rogar, acabó desvelando cuál de ellos se salvaba y cuál se iba a Playa Paraíso a modo de parásito en la misma gala. Ahora tiene una semana para decidir entre estos nuevos propuestos, que no distan mucho de esa lista.

Volviendo a seguir criterios de castigo o de tener poca relación, los supervivientes se reencontraban con la palapa dispuestos a elegir a quién de sus compañeros querían fuera. Como de costumbre, serían dos por votación y otros dos por nominación directa de las líderes, Tania y Mariana.

La lista final de nominados de la tercera gala se compone de Alejandro Nieto, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz. Los dos primeros fueron propuestos desde el grupo de Playa Royale, y fueron elegidos por su incompatibilidad con el resto de compañeros y su actitud frente algunas situaciones; mientras que los segundos también adoptaron estos motivos más alguno de dificultad por seguir el concurso.

Salvo Alejandro Nieto, todos repiten de nuevo una semana más -algo obvio, pues el cuarto puesto de nominado no podía repetirse tras la expulsión de la gala-; y queda claro que el paso por el concurso de todos ellos no está siendo del todo óptimo. Aunque Ainhoa sí sale nominada por tener diferencias con perfiles como Ignacio de Borbón, el humorista y el exrepresentante de famosos lo hacen también por no adecuarse al 100% al concurso.

Otro de los perfiles más denostados en redes es Anuar Beno, quien no salió nominado aunque los usuarios pidieron que así fuese. Sus conflictos con Juan Muñoz han llevado al público a no tener demasiada simpatía con él, aunque la penitencia de pasar un día codo a codo con el exintegrante de Cruz y Raya ha acabado provocando que relaje un poco el tono y se encuentre más afable.



Eso sí, ya ha quedado claro que se vaya quien se vaya de todos ellos, no se irá definitivamente. Después de la primera expulsión, que fue a costa de Rubén Sánchez Montesinos, se supo que el palafito este año sería la Playa Paraíso; y que el eliminado conviviría con los que tuviesen el privilegio de estar ahí a modo de "parásito".

Con dos personas allí, ya es evidente que la semana que viene se sabrá cuál de ellos será el primer expulsado definitivo del programa. A su vez, cada vez queda menos para que las nominaciones den la vuelta y los participantes empiecen a arriesgar más con sus votaciones hacia otros perfiles que aún no se han visto nominados.