Quién es quién en ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’: Los detalles de los cameos que debes conocer

Con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura estrenada, el mundo ya puede descubrir qué tenía Marvel Studios preparado y se ha reservado durante tanto tiempo. Sin embargo, tal y como se podía adivinar en los tráilers, cierta escena que compone el clímax de la película es tan sorprendente como interesante.

Si aun no has ido a ver la película al cine, es importante que no sigas leyendo si no quieres saber información esencial de la película que quizá arruine tu experiencia. Aunque si la has ido a ver y consideras que estás algo perdido, no pasa nada: aquí te contamos todo lo que debes saber del súpergrupo misterioso con el que Strange intercambia unas palabras... Y Wanda, otras cosas.

Repetimos, a partir de aquí hay SPOILERS de todo tipo. Te contamos uno a uno la formación de los Illuminate, un grupo que en las viñetas -y al parecer, en el MCU- se reúne para tomar decisiones difíciles en situaciones críticas. Aunque en los cómics está formado por nombres como el Capitán América, Iron Man o el propio Strange, en la película es ligeramente diferente. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad:

Rayo Negro

Anson Mount como Rayo Negro en la serie 'Inhumans'. / YouTube

El primer Illuminati que Mordo presenta a Strange es Rayo Negro, un personaje muy conocido en los cómics y ligeramente representado en las adaptaciones live action de Marvel. Fue uno de los personajes de Inhumans, una serie que fue cancelada tras su primera temporada pero que ha respetado a su actor original para esta variante, Anson Mount.

Su poder es el manipular electrones a través del sonido, de tal manera que acaba haciendo desaparecer a sus adversarios con tan solo abrir la boca. Es un inhumano, que es una raza de seres humanos alterados después de que los Kree -que ya vimos en Capitana Marvel- experimenten con ellos.

En los cómics, él sí llega a ser parte de los Illuminati, solo reemplazado por su mujer -la también inhumana Medusa- tras su muerte.

Capitana Carter

Hayley Atwell en 'Capitán América: El Primer Vengador' como Peggy Carter. / YouTube

Esta es una vieja conocida de Marvel Studios. Presentada como Peggy Carter en Capitán América (2011), el personaje interpretado por Hayley Atwell era el interés amoroso de Steve Rogers en la Tierra 616; aunque en otros universos la cosa cambia.

Tal y como vimos en ¿Qué pasaría si...?, existen otras realidades en la que la militar tomó el suero de Rogers y adquirió sus poderes. En la serie animada de Disney+ termina liderando a los Guardianes del Multiverso, y al parecer en la Tierra 838 forma parte de los Illuminati en el lugar del Capitán América -posiblemente sustituyendo un improbable cameo de Chris Evans, aunque hace ganar bastante al grupo-.

Capitana Marvel

Lashana Lynch como Maria Rambeau en 'Capitana Marvel'. / YouTube

Este título está perfectamente defendido por la Vengadora Carol Danvers, aunque en la secuela de Doctor Strange la vemos encarnada por Lashana Lynch, no por Brie Larson. La actriz ya participó como la mejor amiga de Danvers, Monica Rambeau, en Capitana Marvel; aunque parece que en este universo era ella quien acabó con sangre Kree en sus venas.

Es igual de poderosa que Danvers, aunque se desconoce si su hija también sufrió la ira de Wanda en el secuestro al pueblo de WestView. En la Tierra 616 funda SWORD, aunque fallece a causa de un cáncer durante los cinco años del lapso.

Mr. Fantástico

John Krasinski en 'Un Lugar Tranquilo'. / YouTube

Y llegó el bombazo de la película. Usando el teletransporte para aumentar su sorpresa, Reed Richards entra a la sala interpretado por John Krasinski, el actor que los fans llevan pidiendo años para encarnar al líder de los 4 Fantásticos.

Siendo él un científico de prestigio, la vida de Reed Richards, los hermanos Sue y John Storm y Ben Grim pega un giro radical cuando una tormenta de rayos cósmicos les alcanza en el espacio. A partir de eso, cambian su identidad por Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa; en un proyecto que Marvel Studios ya está poniendo en marcha.

No sería una locura pensar que Krasinski interpretará al elástico, eso sí, en su versión de la Tierra 616. Todo apunta a que la Torre de los Vengadores fue vendida -en Spider-Man: Homecoming a la fundación Baxter, también presente en el sitio donde se reúnen los Illuminati.

Profesor Charles Xavier

Patrick Stewart en 'X-Men: Días del futuro pasado'. / YouTube

La gran sorpresa del multiverso, si el tráiler no lo hubiese desvelado ya. El líder de los X-Men, Charles Xavier, también lidera los Iluminatti en este universo; y con el mismo actor de la saga cinematográfica de los mutantes.

De este modo, Patrick Stewart entraba a escena con la mítica silla flotante que se vio en la serie de animación del mismo nombre. Sus poderes son la telepatía, a unos niveles de poder que le permiten conectarse con cualquier cerebro del mundo -siempre que use una máquina especial, claro- e incluso controlar la mente de la gente.

Parece que en el MCU no es tan fuerte como Wanda, aunque su presencia deja clara que en algún lugar del multiverso hay una Mansión X en la que conviven un cíclope interpretado por James Marsden y el Lobezno de Hugh Jackman. Eso sí, esta revelación choca directamente con el cameo de Evan Peters en WandaVision como el actor que se hace pasar por Mercurio.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ya está en cines.