Carmen Lomana confiesa el truco para ligar que le dio Miguel Bosé

Encuentros inesperados se ha convertido en uno de los programas revelación de la temporada. Conducido por Mamen Mendizábal, el espacio de laSexta está dando que hablar con cada una de sus nuevas entregas. En cada programa, la presentadora reúne a cuatro rostros conocidos alrededor de una mesa. Perfiles muy distintos y de diferentes ámbitos culturales. La presentadora propone un tema y todos ellos, desde el respeto y el diálogo, debaten sobre él.

Este jueves, Lorena Castell, Juan y Medio, Eduardo Rubiño y Carmen Lomana se sentaron para charlar sobre tener citas románticas. Fue en este programa cuando Lomana desveló un consejo que le dio su amigo Miguel Bosé y que sigue practicando a la hora de tener citas.

Carmen Lomana confesó que la última vez que había ligado fue hace un año, durante el descanso de una ópera. ¡Lo típico! La celeb describió aquel momento como “maravilloso” y que fue todo un “plis plas”.

¿Qué es un plis plas?

Tal y como ha confesado Carmen, un plis plas es algo que te pasa cuando conoces a alguien que te encanta y vuelves a coincidir: “El tercer día ya estoy ardiendo en llamas de amor como él”.

Además, Carmen ha desvelado que no es de las que besa en la primera cita. Pero no ha sido lo único que ha dicho la celeb. Lomana también ha compartido un consejo que le había dado Miguel Bosé a la hora de ligar: “Me dijo que cuando viera a alguien que viene (a ligar), que me diera la vuelta, le diera la espalda y que caminara”.

Una técnica que supuestamente hace que la persona que quiere ligar contigo tenga aún más deseo de hablar. No sabemos si a Carmen le habrá funcionado, pero sin duda, nos quedamos con la anécdota.