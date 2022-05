Isabel Pantoja quiere a Jennifer López para la película sobre su vida

Sin lugar a dudas, la vida de Isabel Pantoja da para hacer una película. Bueno, ¡una saga con sus precuelas y secuelas! Y es que la tonadillera es uno de los personajes españoles que más ha dado que hablar en los últimos 40 años. La intérprete de Marinero de luces ha estado en lo más alto de la industria musical, vendiendo discos como churros y llenando recientos. Pero también ha estado en lo más bajo, pasando dos años en la cárcel por estar involucrada en el caso Malaya.

Ahora, la artista podría estar negociando con una productora los derechos sobre su propia vida, tal y como han adelantado los colaboradores de Sálvame. Este viernes, 6 de mayo, en el programa de Telecinco han desvelado parte del trato al que podría haber llegado Agustín Pantoja con una productora. ¿Los proyectos que tienen entre manos? Una ficción sobre su vida y un documental.

Ha sido Gema López quien ha dado la noticia en el plató de Sálvame. La periodista de corazón se ha puesto en el centro para hablar sobre las condiciones que habría pedido Agustín en la negociación. La colaboradora ha dicho que ha pedido cinco millones de euros, pero que la productora le hubiese ofrecido tres, pero brutos.

Isabel Pantoja quiere a Jennifer Lopez

Lo que más ha sorprendido en plató ha sido, sin duda, cuando Gema ha desvelado el nombre de la actriz internacional que la tonadillera quiere para hacer de ella: “Entre todos los nombres surge uno. Isabel Pantoja quiere que la actriz que la interprete a ella sea Jennifer López”.

Esta declaración ha dejado sin palabras a los presentes, quienes no creen que esto pueda ser posible. Sobre todo, porque la Jennifer López tendrá un caché muy alto. “No me digáis que Jennifer López no es idéntica a la Pantoja”, ha dicho Terelu Campos cuando se ha enterado.

Sea como sea, nos encantaría ver a J Lo cantando Marinero de luces y dando vida a la Tonadillera. Quién sabe, cosas más extrañas hemos visto en estos años.