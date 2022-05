‘Livin’ La Vida Loca’ de Ricky Martin y ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen ya son tesoros sonoros

unque parezcan a priori difícil de conectar, los discursos completos de Franklin D. Roosevelt y el Livin' La Vida Loca de Ricky Martin tienen algo en común. Ambos son considerados como tesoros sonoros por parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y han entrado a formar parte de una prestigiosa colección que guardará para la posteridad, en la que se incluyen canciones, entrevistas, fragmentos sonoros de todo tipo y una retransmisión del 11-S.

Todos los años se eligen los documentos sonoros que entran a formar parte del Registro Nacional de Grabación. Entre las 25 escogidas en esta ocasión, pretenden reflejar la "diversidad de la música y las voces que han dado forma a la historia y la cultura" de Estados unidos a través de sus sonidos.

La lista de 2022 incluye canciones inolvidables como uno de los temas que más suenan en Navidad, The Christmas Song de Nat King Cole. No podía faltar la gran obra maestra de Queen, Bohemian Rhapsody, que, como subraya la Biblioteca del Congreso, "rompe cualquier regla en el manual de las canciones de rock", está también en esta lista para no olvidar, como lo está uno de los temas más pegadizos del género, Don't Stop Believin de Journey (1981).

También se han incluido en esta lista canciones latinas, por eso el puertorriqueño Ricky Martin entra en el archivo histórico con su célebre canción Livin' La Vida Loca, de 1999. Como bien aseguró el artista en una entrevista, su canción "rompió fronteras y unió a la gente. Es una de esas canciones que todos saben dónde estaban la primera vez que la escucharon", agregó. "Es increíble. Estoy muy orgulloso de esta canción".

Ricky Martin - Livin' La Vida Loca (Spanish)

Además, la lista contiene un álbum completo en español, las Canciones de mi padre que grabó Linda Ronstadt en 1987 en homenaje a sus raíces familiares mexicanas y que es el disco de lengua no inglesa más vendido en la historia de Estados Unidos.

Son varios los álbumes completos que serán guardados en el registro, además del de Ronstadt. También lo consigue Songs in A Minor, de Alicia Keys (2001) y Tonight's the Night, de The Shirelles, que incluye la reconocida Will you love me tomorrow.

El listado se cierra con una pieza de 2010: la entrevista a Robin Williams en el pódcast WTF with Marc Maron, una conversación íntima que la Biblioteca del Congreso ha querido guardar en un claro homenaje a uno de los actores más queridos del público estadounidense, que falleció en 2014.

Para entrar a formar parte de este importante archivo sonoro, que ya cuenta con más de 600 entradas, los ciudadanos pueden proponer sus audios favoritos. La condición es que sean piezas "culturales, históricas o estéticamente significativas" que tengan más de una década.