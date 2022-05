Taylor Swift estrena un fragmento de su nueva canción: ‘This Love (Taylor's version)’

2021 fue un año frenético para Taylor Swift en el que continuó su particular cruzada para recuperar los derechos de sus canciones además de presentar nueva música. Y parece que en 2022 la estadounidense no va a modificar demasiado su rumbo. De hecho, ya tenemos entre nosotros el primer gran avance de lo que será la regrabación de 1989 (Taylor's Version): This Love (Taylor's version).

La versión de este clásico de la carrera de la solista se ha estrenado parcialmente en el tráiler de la serie juvenil de Amazon Prime Video The Summer I turned pretty. Una oportunidad increíble para la artista de poder llegar a una base cada vez más jóven de seguidores de la mano de una de las plataformas de streaming de moda.

"Gracias @jennyhan por estrenar mi versión de This love en el tráiler de The Summer I turned Pretty!! Siempre he estado tan orgullosa de esta canción y me encantan esta clase de acontecimientos. This Love (Taylor's version) ve la luz esta noche a media noche" escribía Taylor Swift en su cuenta oficial en las redes sociales.

El que fuera en su momento quinto disco de estudio de su carrera contenía esta canción como pista número 11 de un trabajo que fue premiado con el Grammy a Mejor Álbum del Año. Desde entonces muchas cosas han cambiado en la vida de la cantante, algunas no demasiado buenas y por ello 8 años después le está dando una nueva dimensión a su música que evite que su anterior sello y su enemigo Scooter Braun se enriquezcan con su trabajo.

1989 (Taylor's Version) sería así el tercer disco del que recuperaría sus derechos cinco meses después del lanzamiento de Red (Taylor's Versión) y un año después del lanzamiento de Fearless (Taylor's Version). De momento no se ha confirmado ninguna información extra sobre lo que traerá esta regrabación que en anteriores casos ha includo nuevas canciones totalmente inéditas así como colaboraciones.

De hecho en las semanas previas cobró mucha fuerza el rumor que unía a Taylor Swift con Drake en una supuesta colaboración que no fue confirmada por ninguna de las dos partes. Tampoco lo fueron las teorías que hablaban de un inminente lanzamiento del décimo disco de estudio de la cantante con colaboraciones como Lana del Rey o Selena Gomez.

Lo único cierto y confirmado es que la era 1989 se ha puesto en marcha y hay muchas grandes canciones (Shake It Off, Blank Space, Style, Bad Blood, Out of the woods...) a las que estamos deseando darles una segunda oportunidad. ¿Que os parece This love (Taylor's version)?