J Balvin cumple 37 años y lo celebramos haciendo un repaso de algunas de sus canciones más famosas

J Balvin está de celebración. Este 7 de mayo cumple 37 primaveras rodeado de un éxito a nivel profesional que es envidiable. Su carrera está imparable desde hace ya casi una década y la gran mayoría de los temas que crea son escuchados por todo el mundo millones de veces. A continuación, para celebrar su cumpleaños hacemos un repaso de cinco de las canciones más reproducidas y conocidas del colombiano en YouTube:

Mi gente ft. Willy William

Willy William estrenó un tema llamado Voodoo Song y unos meses después, J Balvin colaboró con él para sacar el remix. Este sería Mi gente, el éxito que todos conocemos. Una canción que revolucionó las pistas de baile y que combina el reggaetón con el moombahton. Fue una canción tan conocida que ha tenido infinidad de versiones, entre ellas una con Beyoncé u otra con Pitbull y Mohombi. Su videoclip cuenta, actualmente, con 3073M de reproducciones.

J Balvin, Willy William - Mi Gente

X (EQUIS) ft. Nicky Jam

X fue la primera canción del disco Íntimo de Nicky Jam, el quinto trabajo del cantante. La lanzó junto a J Balvin en 2018 y rompió un récord al conseguir llegar a los 100 millones de visualizaciones en YouTube en tan solo una semana. Un tema que mezcla el reggaetón y el pop latino para crear una fusión que no deja indiferente a nadie. Actualmente, el videoclip cuenta con 2072M de reproducciones en YouTube.

Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial

Con Altura ft. Rosalía y El Guincho

Rosalía estrenó Con Altura, en 2019. Con esta canción cambió el estilo musical al que estábamos acostumbrados y se pasó a unos ritmos más latinos, propios del reggaetón, dejando a un lado la era de El Mal Querer. Para empezar esta nueva etapa decidió unir su voz a las de J Balvin y El Guincho, y desde luego que no defraudó. Con el colombiano logró posicionar el tema en lo más alto de las listas de éxitos españoles y ser el mejor debut en Spotify España. El vídeo musical cuenta actualmente con 1947M de visitas.

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

China ft. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna

China es una canción de Anuel AA estrenada en 2019. El artista se unió a una cantera de los mejores cantantes urbanos del panorama: J Balvin, Daddy Yankee, Karol G y Ozuna. El talento se unió para crear una fusión de los temas Ella me levantó, del rey del reggaetón, y It Wasn’t Me, de Shaggy. Fue todo un éxito en las discotecas y también fuera de ellas. Su videoclip contiene 1866M de reproducciones.

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

Ay vamos

Ay vamos es la única canción en solitario de las que aparecen en este pequeño recopilatorio. El tema se estrenó en 2013, hace casi una década, y forma parte del segundo álbum del cantante, La Familia B Sides. Es uno de los hits con los que el colombiano se dio verdaderamente a conocer y con el que despegó su carrera dentro de la música urbana. Hizo un remix con French Montana y Nicky Jam que formó parte de la banda sonora de la película Fast & Furious 7. Actualmente, el vídeo musical tiene 1854M de visitas en YouTube.