Anuar vuelve a liarla en ‘Supervivientes 2022’ llamando “vieja” a Ana Luque

La convivencia de Supervivientes 2022 sigue sin ser perfecta. No es que esto sea especialmente llamativo si se atiende a las reglas del programa, aunque sí lo es si se llega al nombre del participante que más veces ha increpado ya a sus compañeros: Anuar Beno.

Si hace unas semanas el hermano del novio de Isa P llamaba "fracasado" a Juan Muñoz, ahora la bronca ha sido con Ana Luque. La amiga y exdefensora en plató de Olga Moreno empezó criticando a Kiko Matamoros, aunque Anuar salió rápidamente en su defensa. Eso sí, no terminó de la forma esperada.

Con esta, ya son varias veces en las que el participante tiene alguna salida de tono en plena convivencia; y el público es muy consciente de ello. Así lo demostraban gracias a la cuenta oficial de SV, que daba la posibilidad a la audiencia de votar sobre si Anuar llevaba o no razón en este conflicto:

Pero, ¿cómo llegaron a esto? La respuesta reside en su organización para vigilar el fuego, que acabó dividiéndose en turnos de una hora con tres supervivientes a la vez. Esto no gustó nada a Matamoros -ni a Anuar- que no dudaron en criticarlo a la mañana siguiente. Anabel Pantoja, que fue una de las artífices de la idea, criticó al colaborador de Sálvame: "Si te ha molestado y es absurdo es lo que ha pasado esta noche, las cosas se hablan y punto".

Ana Luque se metió en la conversación, algo que no gustó mucho a Anuar. Terminó por llamarla "señora" en un tono despectivo, algo que la andaluza contestó muy directa: "¿Sabes que edad tengo yo? 46 años, cuando tengas 46 años a ver si te subes por una montaña". El hermano de Asraf, lejos de intentar solucionar el conflicto, se ofendía al ser llamado "niñato" y empeoraba aún más la situación llamándola "vieja".

Luque decidió hacer caso omiso de sus palabras, mientras que Kiko Matamoros volvía a meterse: esta vez para reprochar sus palabras a Anuar. Pese a que la bronca empezó con ellos dos contra las chicas, el exrepresentante no dudó en ir hacia su compañero y recriminarle que eso no estaba bien. Sin embargo, hizo caso omiso de su consejo de pedir disculpas y tan solo se justificó avisando de que "si me gritan y salto también me quejo, vale pues ya está".