10 claves para conocer a los Martínez Twins: De futbolistas frustrados a influencers de éxito internacional

Si hablamos de Iván y Emilio Martínez puede que andes un poco perdido. Tranquilo, es normal. Seguro que si hablamos de los Martínez Twins empiezas a situarte un poco mejor. Y si no lo haces, tranquilo, llegas tarde, pero a tiempo.

Son dos hermanos españoles que con tan solo 17 años recibieron la llamada del reconocido creador de contenido Jake Paul para invitarles a vivir en su casa de influencers en Los Ángeles. Para allá que se fueron sin saber siquiera hablar inglés.

La experiencia fue a lo grande, como todo en aquel país y sus vídeos de bromas empezaron a tener millones de visitas. Aprendieron el idioma, la forma de trabajar de los norteamericanos y lo que conlleva un éxito millonario como el suyo. Acumulan más de 35 millones de seguidores en Estados Unidos y Latinoamérica.

Ahora han vuelto a España donde son menos conocidos, seguro que a Enrique Iglesias le suena esa historia. El caso es que aquí han abierto su propia casa de influencers y se han enfocado en Twitch.

Nosotros hemos querido conocer mejor su historia y lo hemos hecho en 10 claves que nos hablan de cuando su familia lo tenía todo y se arruinó, hasta su vocación de futbolistas frustrados tras sufrir sendas lesiones, pasando por sus inicios en redes sociales y sus logros siempre juntos. Martínez Twins en 10 claves.

De tenerlo todo a no tener nada

Eran niños de familia bien con todos los caprichos que pudieran imaginar. Pero llegó la crisis económica de 2008 y las cosas cambiaron en su casa. Sus padres se separaron y el dinero empezó a escasear.

“De venir de tenerlo todo. De querer una Play y que te la den, de tener todos los lujos que un niño puede tener, y de tener todo lo que quieres tener, a no tener nada. Pasamos de vivir en una casa de 3000 metros cuadrados a vivir en un piso de 50-60 metros cuadrados con nuestra madre. Entonces fue un choque muy duro”, aseguran.

De hecho, su madre tuvo que vender sus joyas para poder comprarles una cámara de vídeo para grabar. Fue el camino que tomaron después de lesionarse en el fútbol y ver su carrera de deportistas frustrada.

Futbolistas frustrados

“Gracias a las redes a lo mejor he podido hacer más cosas de las que hubiera podido hacer siendo futbolista. Hemos podido llegar a conocer a Rejim Steimler, Florentino Pérez, estar en el palco del Madrid, cosas así que dices, a lo mejor no hubiera podido”, se quedan con lo positivo de aquellos momentos.

Un amigo les dijo que probaran con las redes sociales porque su carácter bromista podría encajar. “Las bromas fueron lo que nos salía natural. Nosotros, sin ese punto de humor, no podemos vivir. Siempre tiene que haber el reírse, el hacer la gracieta, pero sabemos a quiénes hacerles las bromas también”, aseguran.

Adolescentes en Los Ángeles

Al poco de empezar comenzaron a tener éxito y recibieron una llamada de Jake Paul que les invitó a su casa de influencers de Estados Unidos. Se fuero para allá sin conocer el idioma y se dieron cuenta de que la cosa era seria.

“A nosotros nos gusta trabajar de tú a tú, estar con nuestro grupo, levantarnos por la mañana, temprano, y empezar a crear, empezar a innovar, es como más soñador, desde mi punto de vista. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, me acuerdo una vez, teníamos 17 años, para nosotros fue un golpe durísimo, llegamos y estábamos grabando un vídeo, estábamos preparando unos trampolines, estábamos preparando una bastante grande, y me acuerdo que mi hermano y yo siempre nos reímos e hicimos la gracieta y nos empezamos a reír. Nos miraron, nos metieron una bronca de la hostia, en inglés, nos dijeron de todo menos guapos. Yo me fui rápido a la habitación y me puse a llorar. Me vinieron y me dijeron, ‘no tranquilo, es que son así, tienes que entenderlo, aquí venimos a trabajar, venimos a hacer cosas…’. Y yo me quedé en plan ‘vale, lo entiendo, ahora sí que lo entiendo’. La palabra que me dijeron fue ‘focus’ y se me quedó de por vida”, recuerdan sobre tomarse en serio el hecho de ser influencers.

Cuando abandonaron la casa se fueron a Latinoamérica donde siguieron creciendo. De hecho, recibieron un MTV Millenial. “Para nosotros fue increíble recibirlo el primer año que nos enfocábamos en Latinoamérica y, además en México que tenemos mucha audiencia en ese momento, y recibir un premio internacional de los MTV…yo flipo aún. Sigo flipando porque digo, creadores de contenido internacionales. Competíamos contra gente como Lele Pons, Charli D’Amelio, que al fin y al cabo son los más grandes en Estados Unidos y prácticamente en el mundo y poder ganarles fue…”, reconocen.

Otras facetas

Tener millones de seguidores les ha permitido probar otras facetas como la musical. Su primer vídeo lo grabaron en la mansión de Justin Bieber. Han encontrado su hueco en la música urbana, aunque no descartan otros estilos. Nunca se sabe si una colaboración con J Balvin que ya grabó una broma con ellos. Tampoco descartan la interpretación.

Han aprovechado su condición de gemelos desde que eran muy niños. “De pequeños nos cambiábamos mucho lo que es en la escuela. Pero la vez más loca fue en Estados Unidos. Una chica le parecíamos muy guapos. Yo decía ‘a mí me gusta, la chica es guapa’. Un compañero nuestro, como era en inglés y en ese momento no teníamos ni idea, el compañero le dijo a la chica ‘le gustas a este’ y se equivocó y me dio un beso y me quedé en blanco. Y al día siguiente fue el otro y la chica se dio cuenta y encantada, le dio igual, dijo ‘ah bueno, pues los dos’”, recuerdan como anécdota.

Se ven en un futuro viviendo en otro país, aunque ahora quieren enfocarse en España y, sobre todo, en Twitch. Les seguiremos la pista.