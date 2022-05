Muere Michael Hagerty, el actor que dió vida al Sr. Treeger en ‘Friends’

Michael Hagerty, el popular actor que dió vida al Sr. Treeger en Friends, ha fallecido a los 67 años por causas que aún no se han confirmado. Así lo explicaban en las redes sociales sus compañeros de reparto que se despedían de uno de los secundarios cómicos de renombre en la televisión estadounidense.

"Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un querido actor, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron los pilares de su vida. Mike, un marido devoto, deja a mujer Mary Kathryn, hermana Mary Ann Hagerty, su compañera Kathleen O'Rourke y su hija Meg. Le echaremos profundamente de menos" dice la publicación de Bridget Everett en Instagram.

Bridget hizo de hija del actor en la serie Somebody somewhere de HBO y quiso despedirse también del intérprete: "Quise a Mike desde el momento en el que le conocí. Era tan especial. Encantador, divertido, nunca te hacía sentir extraño. Estamos devastados por su muerte. Mike era adorado por todo el reparto y el equipo de Somebody somewhere. Nuestros pensamientos están con su mujer y su familia".

Mike Hagerty interpretó en varios episodios de la popular sitcom Friends el personaje de Treeger, el encargado de mantenimiento del edificio donde vivían los protagonistas de la comedia de la NBC. El artista de Chicago (Illinois, Estados Unidos) era uno de los secundarios de lujo en la televisión americana aunque no solo participó en comedias como Cheers, Lucky Louie, Brooklyn Nine-Nine, Seinfeld sino también en dramas como ER o Deadwood.

En Friends, Michael Hagerty apareció en cinco capítulos de manera muy esporádica durante las primeras temporadas. En algunos de ellos tuvo mayor protagonismo como en el que Joey necesita aprender a bailar y aprende del encargado de mantenimiento.

A través de la cuenta oficial de la serie en Instagram ha recibido un precioso homenaje con imágenes de ese episodio: "The #FRIENDS family is mourning the loss of Mike Hagerty, our very own Mr. Treeger. Our thoughts are with his family, friends, colleagues, and fans. Here’s to one last dance! ❤️" ("La familia Friends está de luto por la pérdida de Mike Hagerty, nuestro Sr. Treeger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fans. Este fue su último baile").

Que la tierra te sea leve.