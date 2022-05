‘Lovesexy’: Historia de la controvertida “imagen religiosa” de Prince inspirada en la Capilla Sixtina

Muchos se sintieron ofendidos con la imagen de Prince, completamente desnudo, en la portada de Lovesexy. Generó una gran polémica. Algunas tiendas retiraron el disco de sus estanterías y otras accedieron a venderlo solo si se envolvía en una funda negra. "Es una imagen religiosa por antonomasia", aseguraba el autor de la instantánea, que se inspiró en la Capilla Sixtina. "Estaba jugando con los peces gordos… solo quería que se intranquilizaran", dijo la diseñadora artística. Mientras, Prince se sentía furioso. Esta es la historia de la portada de Lovesexy. Todo empezó un 10 de Mayo de 1988…

"Podemos morir en cualquier momento"

Prince dio marcha atrás. Y aunque sus seguidores esperaban ansiosos el lanzamiento de The Black Album - el continuador de Sign o' the times (1987) - decidió retirarlo de circulación. El de Mineápolis había preparado una portada monocromática, negra, con tan solo el número de catálogo impresa, y ya se habían despachado 500.000 copias. Pero tuvo una revelación espiritual: el álbum era perverso. Según contó en Rolling Stone: "Yo estaba muy enfadado en aquella época, y eso estaba reflejado en The Black Album. De repente, me di cuenta de que podemos morir en cualquier momento y seríamos juzgados por lo último que hubiéramos hecho. No quería que ese enfado, que esa amargura, quedara plasmado como lo último que yo hubiera hecho". (En 1994, Warner lanzó una edición limitada del álbum).

En apenas siete semanas registró 'Lovesexy'. Era su respuesta espiritual en oposición a la oscuridad que predominaba en The Black Album

Para contentar a sus fans, Prince regresó rápidamente a su nuevo estudio de Paisley Park y en apenas siete semanas, entre mediados de Diciembre de 1987 y finales de enero de 1988, registró Lovesexy. Era su respuesta espiritual en oposición a la oscuridad que predominaba en The Black Album. Las letras de los temas destilaban positividad, superación personal. El artista indicó que el tema que le daba título, era un reflejo "del sentimiento que te invade cuando te enamoras… no de un chico o de una chica, sino de los cielos que hay sobre ti".

Una semana antes del lanzamiento de Lovesexy, Prince acudió a un concierto de Michael Jackson en Minneapolis y estuvo charlando con él. Le dijo, muy orgulloso, que estaba poniendo un nuevo rumbo en su música. Pero, cuando la fecha de lanzamiento se aproximaba, la controversia rodeó a la portada de Lovesexy, una fotografía de Jean-Baptiste Mondino.

"Yo estaba completamente bajo su hechizo"

En ella, Prince aparecía completamente desnudo, reclinado sobre una orquídea gigante, una mano abierta sobre el pecho y una pierna estratégicamente doblada. “Antes de reunirme con él, yo estaba completamente bajo su hechizo. No había nadie superior a él", reveló Mondino en una entrevista publicada en el libro 'Total Records: Photography and the Art of the Album Cover'. El fotógrafo manifestaba su admiración hacia el músico: "Hacía pop, electro, funk, cantaba como un ángel, podía tocar cualquier instrumento… me enamoré perdidamente de Prince".

En la controvertida portada de Lovesexy, Prince aparecía completamente desnudo, reclinado sobre una orquídea gigante, una mano abierta sobre el pecho y una pierna estratégicamente doblada

El también director de vídeos francés (Madonna, David Bowie, Sting…) cuenta que el músico le había pedido previamente que hiciera un vídeo para él y que tras pasar un tiempo en Minneapolis le invitó a que le acompañara a los Ángeles. Fue entonces cuando: "me sugirió que hiciera la portada del álbum. Supuestamente íbamos a charlar y a encontrar ideas en el avión. Pero no nos sentamos juntos y cuando llegamos a L.A. me dijo que nos encontraríamos en un club esa noche. Según pasaba la noche yo empecé a ponerme ansioso. Al final me dijo que hablaríamos durante el desayuno".

Prince, en el Madison Square Garden durante el Lovesexy tour en Nueva York en 1988. / FG/Bauer-Griffin/Getty Images

"Obviamente, no pegué ojo", continuaba explicando Jean-Baptiste. "Así que pensé en la esencia de un coro infantil: la Capilla Sixtina. El discurso de Prince es bastante apocalíptico y al mismo tiempo místico, en esa dirección habla de espiritualidad y sexualidad. Hice un pequeño dibujo durante la noche, empezando por la idea de un desnudo. Por la mañana él dijo 'es perfecto'". Finalmente, después de reunirse en París y barajar otras ideas, Prince decidió: 'Creo que lo que hiciste con las flores era lo mejor'. Es una imagen religiosa por antonomasia".

"Quería que estuvieran preocupados"

El diseño artístico de la portada de Lovesexy es de Laura LiPuma Nash. En esa época trabajaba para Warner Bros. Records y ya se había encargado de otras portadas de Prince (como Purple rain). "Mi artista favorito, sin duda, era Prince. Me encargué de cada uno de sus lanzamientos desde 1984 hasta 1988". Así, Lovesexy fue el último proyecto de la diseñadora artística para Prince Rogers Nelson. En The Current, Laura recordaba la promesa que le hizo a Prince cuando éste le pidió que no mostrara la portada a ninguno de los directivos del sello hasta que el álbum no se publicara.

La prensa hablaba más de la portada que de las nuevas canciones. Prince estaba furioso.

"Me lo hizo jurar. De nuevo, estaba jugando con los peces gordos. Quería que estuvieran preocupados. Solo quería que ellos se intranquilizaran". Y parece que tuvo éxito en su objetivo.

"Te estás mirando en el espejo"

El 10 de Mayo de 1988, se publicó Lovesexy. Si bien los fans de Prince estaban encantados, los vendedores estaban aterrados. Se quedaron estupefactos con la imagen del artista desnudo y un símbolo floral imitando cierta parte de la anatomía masculina apuntando directamente a su pecho. Tal y como predijo Rolling Stone: "Es posible que Prince tenga que pagar un precio por ello". La revista destacaba que algunas de las principales cadenas de tiendas de discos se habían negado a hacer pedidos. Los directivos del principal distribuidor del país, Handleman Company, alegaron: "La mayor parte de los establecimientos a los que servimos están orientados a las familias, y la portada no es algo que podamos considerar una parte integral de las relaciones familiares".

La prensa hablaba más de la portada que de las nuevas canciones. Prince estaba furioso: "Si miras esa fotografía y de tu boca sale alguna perversidad, entonces eso es exactamente lo que tú eres. Te estás mirando en el espejo".

Una funda negra

La fotografía del cantante se consideró demasiado sexy para ser mostrada en las tiendas de discos. Se retiró de muchas estanterías. Hubo quien se negó a exponerla a no ser que se envolviera con una funda negra de plástico. Considerando que Lovesexy era un 'reemplazo' del que se retiró apresuradamente - The Black Album – el envoltorio añadía un toque de ironía al asunto.

Aunque habitualmente la prohibición de los álbumes contribuye a elevar su estatus a categoría de culto y les convierte en más deseables, con Lovesexy no ocurrió así. Quizá la censura de su portada pudo contribuir a que el álbum recibiera una respuesta poco entusiasta. El caso es que fue uno de los discos menos exitosos de Prince