Una de las pocas incógnitas que quedaban por desvelarse en torno al nuevo lanzamiento discográfico de BTS ya ha sido resuelta. La propia formación a través de sus redes sociales ha compartido con todo su 'army' los detalles de la que será su nueva canción, Yet to come (The most beautiful moment), tarjeta de presentación de su álbum recopilatorio, Proof.

Para poder escuchar uno de los 3 temas inéditos que incluirá este repaso discográfico por su carrera musical sólo tendremos que esperar hasta el próximo 8 de junio. Ese será el día en el que los surcoreanos estrenen este hit que adelantará el lanzamiento de su obra recopilatoria.

El grupo de K-Pop ha compartido también con todo su fandom la portada de este sencillo así como el calendario de informaciones que seguirán en los próximos días. Entre el 9 y el 11 de mayo podremos conocer el listado definitivo de canciones que formarán parte de Proof. Apenas un mes después podremos escuchar Yet to come y el 10 de junio tendrá lugar el estreno del videoclip de este tema.

Ese será el día, además, en que se ponga a la venta Proof, "la antología de BTS que da forma a la historia del grupo inaugurando una nueva era como artistas tras 9 años de carrera mirando a todos sus esfuerzos pasados. El álbum constará de tres CDs e incluye muchas pistas diferentes, incluidas tres completamente inéditas, que reflejan los pensamientos e ideas de los miembros sobre el pasado, presente y futuro de BTS" explican en una nota de prensa.

Echar la vista atrás y repasar el pasado les ayuda a ser conscientes de que todo lo que están viviendo en el presente era lo que siempre habían soñado. Y si hay algo que caracteriza a estos artistas es esa necesidad que tienen de agradecer a sus fans en todo momento el apoyo que les han brindado durante todos estos años.

BTS cerró 2021 repleto de éxitos y se encamina ya a un 2022 en el que no faltarán hits. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ya lo tienen casi todo preparado para su nuevo lanzamiento musical que, como indica su propio título, todavía está por llegar.

Este es el listado de canciones del CD1 de Proof¡