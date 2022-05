La DGT toma medidas sobre el carnet de conducir de los más mayores

Este 2022 están cambiando muchas cosas en lo que respecta a las normas de tráfico y entre ellas una que incumbe a los más mayores. Tal y como informó la propia Dirección General de Tráfico (DGT) a finales del mes de febrero de forma oficial, aunque en nuestro país no existe un límite máximo de edad para conducir, lo que sí se establecerá a partir de ahora es una reducción del periodo de vigencia del permiso de conducir.

Esto significa que, todas aquellas personas mayores de 65 años tendrán que renovar su carnet de conducir cada cinco años en vez de cada diez. "Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos", indicó la propia DGT cuando anunció esta medida.

De esta manera, los periodos de vigencia de los permisos de coches, motos y motocicletas (tipos AM, A1, A2, A y B) tendrán a partir de los 65 años una duración de 5 años, y los de conducción de autobuses y camiones (tipos C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1, etc), una validez de tres años.

Los criterios del reconocimiento médico no cambian

Aunque el periodo de vigencia se acorte, la DGT ha detallado en diversas ocasiones que los criterios de evaluación del reconocimiento médico no varían dependiendo de la edad de la persona que se someta al test.

Lo que sí se establece en la nueva normativa es que, si durante este tipo de análisis se detecta alguna enfermedad o deficiencia que, aunque en el momento de su detección no suponga un impedimento para la renovación sí es susceptible de agravarse y generar un problema real, el periodo de validez del permiso podrá ser menor a cinco años. En estos casos, eso sí, la tasa habitual del trámite, establecida en 24,58 euros, será menor siguiendo la regla de la proporcionalidad.

Quienes estarán exentos del pago de esta tasa, sea cual sea el periodo por el que se les renueve el carnet son los mayores de 70 años. Llegados a esta edad los conductores tendrán que seguir renovando su permiso, pero el trámite será gratuito. Solo tendrán que pagar el coste del reconocimiento médico.

Atención sin cita previa en los Centros de Gestión de Tráfico

Todos los mayores de 65 años que deseen renovar su carnet de conducir pueden hacerlo acudiendo a las oficinas de la DGT o las jefaturas provinciales o locales de Tráfico sin necesidad de pedir cita previa. Solo deberán calendarizar su visita quienes deseen realizar el canjeo de permisos para países con convenio.