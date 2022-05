Alerta: retiran lotes de frutos secos de un supermercado de España

Si eres de los/as que disfrutan de un buen dulce, permanece atento/a a las próximas líneas porque puede que te veas afectado/a. Tal y como ha señalad la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Consumo de España, se han retirado lotes de unos frutos secos y arándanos recubiertos de chocolate vendidos en los supermercados Aldi.

La marca es Gourmet Finest Cuisine, que puede encontrarse en las estanterías de estos famosos supermercados alemanes. La razón de su retirada se debe a un mal equitado, según han informado a través de una notificación las autoridades sanitarias de Polonia.

Al parecer, la presencia de leche no estaba incluida en la etiqueta, por lo que se recomienda que todos aquellos intolerantes o alérgicos a los componentes de la leche que eviten consumirlo. La alerta ha sido enviada ya a las comunidades autónomas para que retiren este producto de estos supermercados.

El lote afectado es el del número 05PA02208, con fecha de caducidad del 24/08/2022 y 05/09/2022. Su peso es de 100 gramos y debe conservarse a temperatura ambiente. Además, el nombre del producto es el siguiente: "A mixture of roasted pecans, roasted and salted almonds and sweetened, dried cranberries in dark chocolate".

Producto afectado por la alerta alimentaria / AESAN

Eso sí. La Aesan asegura que el consumo de este producto no afeecta al resto de la población, por lo que si no eres ni intolerante y ni alérgico a la leche, puedes consumirlo sin ningún problema.