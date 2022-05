Una aspirante de ‘MasterChef 10’ se declara en guerra con sus compañeros: “El problema lo tienen ellos, no yo”

Cuanto más avance MasterChef 10, más tensión hay entre sus concursantes. Aunque al principio de la edición parecía haber un buen rollo generalizado, han bastado cuatro programas para que sus participantes se pongan a batallar, incluso sin importar que estén en medio de una prueba.

Ha sido el caso de Verónica y Claudia, quienes no podían evitar discutir ni si quiera portando ambas el delantal azul. La razón fue que la primera se metió en el cocinado de la segunda, haciendo que ésta se revolviese y le echase en cara la situación. Paula quiso actuar como mediadora y avisó a Claudia de que tenía que relajarse, aunque contestó con que no era la más indicada para sugerirlo.

Verónica, por su parte, grababa un revelador total a cámara en el que confesaba: "Les da rabia que yo haya estado bien posicionada en estos últimos programas", empezaba. Después, aclaraba que "esto a mí me ha pasado desde que era súper súper pequeña, les molesta tu éxito", zanjaba con la modestia olvidada entre los fogones. Sin embargo, el asunto no paró ahí:

"El problema lo tienen ellos, no yo. La envidia es un problema muy grande y sobre todo para el que la tiene" @veronicamchef10 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/yGOaWRfoix — MasterChef (@MasterChef_es) May 9, 2022

Una vez de vuelta a las cocinas de MasterChef, y con María Lo, Verónica, Paula, Eva, Julia o Teresa llevando el delantal negro, era el turno de preguntas por parte del jurado. Todo empezaba con una tímida premisa: "Verónica, ¿tú crees que mereces ese delantal negro?".

La salmantina contestó de la forma más sincera posible que, pese a respetar el criterio del jurado, no consideraba ser de las seis peores de la prueba de exteriores. Jordi seguía indagando y le comentaba que a algunos de sus compañeros no les gustó que ella fuese la que eventualmente tomaba el mando en el equipo, algo que ella contestó directa: "Bueno, yo creo que hay gente que no se toma del todo bien que le digan… Si estás haciendo algo mal y te lo dicen, pues deberías de aceptarlo esa crítica a mí me encanta que me corrijan si estoy haciendo algo mal".

Aunque parecía difícil de empeorar, parece que se lo tomó como un reto. Al comentario de Pepe Rodríguez suponiendo que a los aspirantes les podía molestar "ver superior" a Verónica, ella contestaba: "Bueno, sí, en la vida y en el trabajo me ha pasado muchas veces. Pero yo siempre digo que el problema lo tienen ellos, no yo", soltaba ante la atónita mirada de Patricia y otros compañeros.

"En general, la envidia es un problema muy grande, pero sobre todo para el que la tiene", terminaba, aclarando que hay gente que le tiene envidia en la vida en general.