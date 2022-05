Bono (U2) celebra 62 años y una vida fascinante junto a la élite del rock

El 10 de Mayo de 1960, nació Paul David Hewson en el Hospital Rotunda de Dublín. Con solo 16 años - junto a The Edge (David Evans), Adam Clayton y Larry Mullen Jr - formó U2, una de las mejores bandas del mundo. Bono puede celebrar sus 62 años con la certeza de haber tenido una vida fascinante en la que no solo ha acumulado premios o elogios. Su estatus de superestrella del rock, así como su labor como activista político, humanitario y filántropo, le ha granjeado un impresionante grupo de amigos y conocidos. Quizá no haya en el mundo un artista con tantos y tan variados vínculos en todas las esferas. A Bono le hemos visto con la élite política mundial (Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton, Tony Blair, Vladimir Putin… y recientemente con Zelenski), eclesiástica (Juan Pablo II, Papa Francisco) o cinematográfica (Angelina Jolie, Brad Pitt, Penélope Cruz, Matt Damon).

Pero, principalmente, Bono tiene (o tuvo) conexiones muy estrechas con los más grandes de la música de todo el planeta. Rolling Stones, Sting, Peter Gabriel, Elton John, Lou Reed, Bruce Springsteen, Bon Jovi… la lista es inabarcable. De entre todos ellos, hay algunos a los que admira especialmente, porque no han pasado por su vida de puntillas y porque le han marcado. Maestros como David Bowie, Bob Dylan o Paul McCartney. Con otros, como con Freddie Mercury, compartió divertidas anécdotas. Y su amigo Noel Gallagher lo tiene claro: "Bono es realmente una compañía jodidamente brillante".

David Bowie

Bono mantuvo una fuerte conexión con David Bowie. Su respeto y admiración mutua, se remontaba a décadas. En la autobiografía 'U2 by U2', Bono escribió: "Desde mis años de adolescencia era fan de Bowie y sigo siendo fan de Bowie". A lo largo de los años, el londinense le abrió incontables puertas en la industria musical, y su relación se fue transformando: de fan pasó a convertirse en amigo. Hay muchas fotografías que documentan esa estrecha relación. Una de ellas fue tomada en la boda de David con Imán.

David Bowie y Bono. / L. Busacca/WireImage

En el panegírico que Paul David Hewson escribió en la revista Rolling Stone tras el fallecimiento del 'duque blanco', habla del efecto que tuvo en su vida desde que vio por primera vez una actuación de Ziggy Stardust en Top of the Pops en 1972: "Teníamos una de las primeras televisiones en color en nuestra calle y David Bowie era la razón por la que había que tener una televisión en color". Y añadía: "He tocado como si fuera una estrella del rock, pero realmente no lo soy. David Bowie es mi idea de lo que tiene que ser una estrella del rock". También detalla su amistad y la vez que Bowie visitó el estudio cuando la banda estaba mezclando Achtung Baby. Termina diciendo: “Me gustaría considerarme amigo de David, pero soy más un fan".

Paul McCartney y John Lennon

La primera canción de rock que Bono escuchó, a los 3 años, fue I want to hold your hand de los Beatles. Y la primera canción que aprendió a tocar con su guitarra fue Dear Prudence (incluida en The White Album de 1968). ¿Quien iba a decirle entonces que dos décadas después compartiría escenario con el mismísimo Paul McCartney?. Fue en el Live Aid de 1985, en el estadio de Wembley, ante millones de personas. No fue esa la única vez que ambos han estado juntos, ni mucho menos. El propio Paul, cuando hablaba en la revista GQ de sus visitas a Liverpool, confesaba: "Normalmente voy con alguien, con alguno de mis amigos... Una vez estuve con Bono. Condujimos juntos, ya que ambos nos dirigíamos al mismo evento en el Liverpool Arena". Hay otra cosa que les une. El nombre de los dos aparece en los primeros puestos de las mayores fortunas del rock. En 2020, se estimaba que el dinero de Bono ascendía a 700 millones de dólares, y era la segunda estrella del rock en el mundo con más ingresos. En el primer puesto lo ocupaba Paul McCartney con 1.200 millones.

Igualmente, se ha confesado abiertamente admirador de John Lennon. Cuando escuchó el álbum Imagine "con auriculares, en una cinta de casete", sintió como si John le estuviera hablando por teléfono. Y describió la experiencia: "Esta música cambió la forma de la habitación. Cambió la forma del mundo fuera de la habitación". El vocalista dublinés contó que una vez "Yoko Ono se me acercó cuando yo tenía unos 20 años, puso su mano sobre la mía y me dijo 'tú eres el hijo de John'. ¡Qué cumplido tan sorprendente!". Bono y Julian Lennon se conocen bien. "Bono parece una versión reciente de papa" comentó en The Guardian. "La emoción en sus caras es casi idéntica".

Freddie Mercury

Sobre su relación con el líder de Queen, Bono compartió una curiosa anécdota que tuvo lugar en el concierto benéfico Live Aid. Freddie intentó flirtear con Bono en el 'backstage' cuando se conocieron. Antes de ese encuentro, Hewson desconocía que Mercury era gay, aunque un amigo le explicó posteriormente que era un secreto a voces. Bono dijo en Express: "Iba caminando con mi mujer, y Freddie me llevó aparte y dijo: 'Oh, Bo-No ¿es Bo-No o Bon-O?. Le respondí: 'Es Bon-O'. Y él replicó: 'Ven aquí conmigo. Estamos todos hablando, Roger (Daltrey) y Pete (Townshen) y David (Bowie) y todos estamos de acuerdo en que ya no hay cantantes, ahora todos gritan, pero tú sí eres un cantante".

Bono, Paul McCartney y Freddie Mercury, en el escenario durante el concierto Live Aid que se celebró en Wembley (Londres en 1985). / Steve Rapport/Getty Images

“Yo estaba apoyado en una pared y él puso su mano en la pared y me estaba hablando como si estuviera charlando con una chica. Me hizo reír, pero empecé a ponerme nervioso al mismo tiempo que intercambiaba miradas con Ali (su mujer)".

Bob Dylan

En 1984, Bono conoció a uno de sus héroes, Bob Dyan. Tenía 24 años y le entrevistó para el periódico musical Hot Press antes de que el maestro saliera al escenario en el Slane Castle de Dublín y le invitara a cantar con él. Naturalmente, Bono aceptó. El problema era que no se sabía la letra de Blowin' in the wind y solo tenía una vaga noción de la melodía. Cuando el irlandés salió al escenario con Dylan, agarró un micrófono y empezó a cantar lo primero que se le pasaba por la cabeza. Bob parecía más bien sorprendido mientras Bono seguía improvisando cosas sobre el conflicto irlandés.

El líder de U2 ha admirado a Dylan desde que tiene uso de razón y ha estudiado sus composiciones meticulosamente. "Bob Dylan está ahí para ti en cada etapa de tu vida. Hay canciones que no tenían sentido a los 20 años y que luego, de repente, adquirieron todo su significado. Es extraordinario", revelaba en la revista Q.

Noel Gallagher

EL controvertido Noel Gallagher mantiene una estrecha amistad con Bono. El dúo ha sido visto con frecuencia y no solo son buenos amigos que comparten una cena o una noche de karaoke. Según reveló Noel en Vice: "Bono es realmente una compañía jodidamente brillante. He estado bebiendo con él y me he marchado del bar a las 6 de la mañana y él sigue en el bar cantando ópera. Y a la noche siguiente tenía un concierto para 70.000 personas".