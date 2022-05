Apple Music celebra Eurovision con un especial con Ruth Lorenzo, Laura Pausini y Mika

El Festival de Eurovisión 2022 está a punto de comenzar. El 14 de mayo se disputará en Turín la final de uno de los acontecimientos musicales más esperados del año conducido por Laura Pausini, Alessandro Cattelan y Mika. España lleva una propuesta muy potente por parte de Chanel, quien ya apunta como una de las favoritas para estar en lo más alto de la clasificación y actuará durante la primera mitad de la gala. Para celebrar este evento, Apple Music se ha propuesto realizar un especial haciendo algunas playlists:

El primer homenaje incluye SloMo, tema con el que Chanel representará a España, pero en un audio espacial exclusivo que ofrece más calidad y permite a los artistas la posibilidad de crear experiencias de audio envolventes con sonidos multidimensionales y nítidos, apreciándose detalles que hasta el momento no se escuchaban.

Apple Music también ha colaborado con algunos para hacer junto a ellos playlists donde los cantantes incluyen sus temas favoritos de Eurovisión. Por un lado, Ruth Lorenzo, representante española en 2014 con el tema Dancing in the Rain, hace una lista de sus 25 temas favoritos de todo el festival con artistas como Loreen, Maneskin, Salvador Sobral, Barbara Pravi o Amaia y Alfred García. “Creo que Eurovisión siempre ha sido muy relevante, de hecho, grandes artistas de muchos países han participado, como Abba o Raphael, y no deja de tener un papel importante en la industria musical, y eso no solo se refleja en la audiencia del certamente sino también en que grandes países como China o Australia quieren estar presentes”, habla Ruth Lorenzo para Apple Music. “Espero que disfrutéis de esta playlist para celebrar juntos la música y desear toda la suerte del mundo a Chanel”.

Laura Pausini es otra de las artistas que han colaborado en esta iniciativa. Bajo el nombre de “Laura Pausini: el sonido de Europa”, la playlist realiza un viaje por el continente empezando por sus grandes éxitos disponibles en audio espacial y otras canciones como Nothing compares to you, de Sinéad O’Connor o Alors on danse, de Stromae, entre otros. “Esta playlist representa una de las cajas de recuerdos que he abierto durante el rodaje de mi primera película, Laura Pausini – Pleased to meet you”, comenta la italiana para Apple Music.

El último artista con el que han colaborado es Mika, quien también presentará la gala de Eurovision junto a Laura Pausini. “Mika: el sonido de Europa” es un viaje en nombre de la música que celebra el continente en todos sus matices. 20 temas de 20 lugares diferentes desde Levitating, de Dua Lipa, hasta La Fama, de Rosalía. “Creo en la unión de los pueblos, en derribar los muros para celebrar nuestras similitudes tanto como nuestras diferencias”, reivindicia Mika.

Apple Music, finalmente, ha creado una lista con todas las canciones del festival. 40 temas diferentes que aportan un amplio abanico de artistas, géneros y culturas musicales que representan a los países que compiten en el Festival de Eurovisión.