Karol G hace triplete, Justin Quiles mete quinta e Imagine Dragons triunfan: repaso a la lista en vídeo

“No hay enemigo pequeño”, dice el refrán. Y desde luego, el único “enemigo” que hay actualmente en la lista, lejos de ser pequeño, es muy, muy grande. Enemy, de Imagine Dragons y J.I.D., ha vuelto esta semana al número uno de LOS40, donde ya estuvo a principios de abril. Pero el chart nos trae otros protagonistas destacados, como Justin Quiles, que ha dado la sorpresa escalando once posiciones con Colorín colorado hasta quedarse en el #15, su mejor puesto hasta la fecha (es la subida más fuerte de la semana). Karol G sobresale por partida doble, pues ha entrado simultáneamente con dos canciones: MAMIII, con Becky G (entrada más importante: #22), y Provenza (#28). Y como además sigue con Don’t be shy, su dúo con Tiësto, que fue número uno, se marca un espectacular triplete. Por su parte, y después de 37 semanas en lista, The Kid LAROI y Justin Bieber mantienen el récord de permanencia con Stay, que además sube y se planta en el ecuador. Mira el repaso completo en vídeo para saber cómo han quedado los 40 éxitos de la semana.