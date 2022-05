Harry Styles se planteó su rol en la música y ha desvelado la causa

El famosos cantante y ex integrante del grupo One Direction, Harry Styles, está a punto de sacar su nuevo álbum, Harry´s House, lo que tiene emocionado a todo su público que no ve la hora de tenerlo en sus manos. Pero lo que no sabíamos es que el británico se planteó su rol dentro de la industria musical después de ver el concierto de una joven cantante.

La californiana Billie Eilish fue la que consiguió que Harry Styles se sintiera inseguro de la música que hacía, ya que después de ver su concierto se dio cuenta de que ya no era el chico joven que pertenecia a One Direction. Lo que le hizo pensar en el papel que jugaba dentro de la industria musical. Así lo desveló en una conversación con Better Homes & Gardens.

Cambio durante la pandemia

Al artista siempre le ha dado miedo parar, estar quieto y no poder recorrer el mundo cantando, por lo que el año de la pandemia le dio un golpe de realidad. Esto le hizo recordar los primeros años de fama que tuvo tras salir de The X Factor, "hubo tantos años en los que, para mí, especialmente en la banda y los primeros momento que salí de ella, me aterrorizaba que terminara, porque no sabía quién era si no hacía música".

Es por ello que pensó en cómo hacer música nueva, quería salir de todo lo normal. Después de grabar Fine Line, su anterior trabajo dedicado a sus superhéroes de la música, lo vio como una oportunidad para empezar desde un “lienzo en blanco”.

Billie Eilish como punto de inflexión

Fue en los Grammy de 2021, en actuaciones de jóvenes artistas donde vio a Billie Eilish, tan animada, nueva y con tanto talento lo que le hizo ver las cosas de otra forma. “Un yo anterior podía identificarse con lo que ella estaba pasando, la súbita oleada de admiración y clamor”, explicaba Styles.

Y en ese momento se dio cuenta que buscar siempre la fama, la aceptación de la gente o la superación de la competencia es lo que había tenido la culpa de muchas malas decisiones, e incluso, de canciones que no estaban a la altura, “no puedes ganar la música. No es como la Fórmula Uno”.

Gracias a esa revelación llegó a la conclusión de que no tenía que compararse con artistas más jóvenes, solo debía hacer lo que le gustaba, “pensé, en mi vida, habrá 10 personas más que irrumpirán en la escena de esa manera, y solo me alejaré más de ser el chico joven. Entonces, siéntete cómodo para encontrar algo más que te haga feliz. Me pareció tan liberador".

Último proyectos

Ahora mismo el cantante y actor tiene muchos lanzamientos entre manos. Su disco, que sale el próximo 20 de mayo y la nueva película que está grabando, de la cual ya podemos ver el tráiler. Don’t Worry Darling, saldrá el 22 de septiembre de 2023, pero ya se han filtrado imágenes que dejan ver al cantante y el papel que jugará en el estreno.