Lola Índigo termina su paso por ‘El Hormiguero’ entre lágrimas

Lola Índigo es una de esas cantantes que descubrimos gracias a los talent shows televisivos. Primero conocimos su faceta de bailarina en Fama, a bailar! Luego llegó su paso por Operación Triunfo donde no tuvo demasiado recorrido. Pero le dio lo mismo, ella siguió trabajando en su proyecto, en lo que creía.

Y poco a poco fue demostrando el gran talento que tiene, la personalidad tan marcada que da sello personal a su música y las ganas de vivir todo lo que está viviendo con logros a cada momento.

El próximo será el estreno de su propio documental en Amazon Prime Video. Se llama La niña y es el proyecto que fue a presentar a El Hormiguero con la ilusión de una niña pequeña que estrena juguete nuevo.

Se siente agradecida por todo el apoyo que está recibiendo y derrocha humildad, buena cualidad para una mujer trabajadora como ella que se ha ido labrando su actual estatus a base de mucha entrega. Y todo eso lo demostró mientras se divertía junto a Pablo Motos.

Emocionada

Acabó el programa entre lágrimas, pero no de tristeza sino de emoción. “Estás hoy que no se te puede tocar, ¿eh?”, le decía el presentador cuando ya al final se le quebraba la voz y le costaba hablar.

“Es que es muy fuerte, tío, de verdad. Yo lo digo mucho, pero para mí, tener la posibilidad de hacer un proyecto con mis amigas y con mi gente, ha sido una cosa muy chula, tío. Te lo juro Pablo, es que pasan los años y no me lo creo. Me siento super, super afortunada”, intentaba explicar entrecortada por la emoción.

“A veces, cuando hago entrevistas, me dicen, ¿cuál es el secreto del éxito? Y siempre les jodo diciendo, trabajar una hora más. Que eso no le gusta a la gente. Pero con una persona trabajadora no puede nadie y tú eres una persona trabajadora”, le respondía Pablo que ganó una nueva amiga.

Sin duda, Lola Índigo se merece todo lo que está logrando porque no ha tirado nunca la toalla.