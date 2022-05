Bad Bunny habla por primera vez de su papel en la película de Marvel

Después de triunfar en la música, Bad Bunny se lanza al cine. Recreará a “El Muerto” el nuevo villano Marvel, en la nueva película de Spiderman que saldrá el 12 de enero de 2024, como ha confirmado Sony. En una entrevista que dio en Apple Music el puertorriqueño ha dicho que “esta película va a ser épica”.

Es la primera vez que habla de este tema, después de que su nuevo álbum, Un Verano Sin Ti, haya roto dos récords y se haya convertido en el artista más escuchado a nivel global. Ya conocimos la noticia de su interpretación en la película el pasado 26 de abril en el CinemaCon de las Vegas, dejando a todo el mundo con la boca abierta.

Bad Bunny con Sanford Panitch, director de Sony Pictures y David Leitch, director de cine / Alberto E. Rodriguez / Getty Images for CinemaCon

Aunque pensemos que es la primera vez que aparece en la pantalla grande, el conejo malo ya ha estado en varias superproducciones como Narcos de Netflix, Fast & Furious 9 o el Bullet Train, que saldrá este verano. Pero eso eran papeles secundarios, y lo que él quería era ser uno de los protagonistas de lo que ha denominado como “el papel perfecto para él”.

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo”, asegura el propio Bad Bunny, además de resaltar que sorprenderá mucho a sus fans cuando vean su transformación para el personaje.

El cantante se ha definido como luchador y trabajador, lo que le ha dado ese papel del que está tan orgulloso, “como soy, como trabajo”. También quiso aclarar las palabras que había dicho anteriormente, “no se trata de ‘Voy a ser el primer latino haciendo un papel’, va a ser sobre el primer personaje protagonista latino, eso es lo importante”.

Marvel está demostrando que tiene un futuro muy interesante por la variedad de personajes que han participado hasta el momento. Algún caso es el de Sylvester Stallone o Nirvana que aparecieron en Capitán América y el soldado de invierno en 2014, lo que nos confirma que los artistas del mundo de la música también pueden traspasar a la gran pantalla, como le ha pasado al puertorriqueño.

Ahora tendrá que demostrar si el conejo malo puede interpretar a un villano en el nuevo spin-off de Spiderman, producida por Sony, y que tantas ganas tenemos de ver.