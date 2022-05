El divertido encuentro entre Led Zeppelin y Elvis Presley: "Acabamos todos llorando"

"Hablamos y hablamos, y después nos despedimos, nos estrechamos la mano y dijimos 'hasta la próxima'". Robert Plant ha contado muchas veces el primer encuentro de Led Zeppelin con Elvis Presley en Los Ángeles. Fue después de una actuación del 'Rey del Rock' en el Forum, el 11 de Mayo de 1974. La noche terminó con ambos cantando, estilo 'crooner', y llorando de la risa. Sus caminos se cruzaron dos veces más, pero esa noche en la ciudad californiana fue especial y se ha mantenido intacta en la memoria del vocalista de la legendaria banda inglesa.

Led Zeppelin y Elvis Presley en 1974

En 1974, Led Zeppelin era uno de los grupos más influyentes y más grandes de la época. Su quinto álbum, Houses of the Holy (1973), había liderado las listas mundiales y la gira posterior por Norteamérica había batido récords de asistencia. Constantemente llenaban enormes auditorios y estadios. Viajaban en avión privado, ocupaban plantas enteras de hoteles y sus componentes protagonizaban frecuentes historias de desenfreno. Después de concluir su tour, en Julio de 1973, la banda inglesa se había tomado un tiempo de descanso. Lo aprovecharon para poner en marcha su propio sello discográfico, Swan Song.

En 1974, Elvis Presley seguía siendo el 'Rey del Rock' y su agenda estaba más repleta que nunca. Sin embargo, ese año no entró en el estudio para grabar nuevo material y las ventas de sus discos eran modestas. Su salud estaba deteriorada. El año anterior, el consumo excesivo de barbitúricos le había provocado algún que otro incidente grave. Aun así, solo en 1973, había ofrecido 168 conciertos.

Elvis Presley durante un concierto suyo en un programa de TV en 1968 / Michael Ochs Archives/Getty

"Quería saber qué tipo de fenómeno éramos"

El 11 de Mayo de 1974, Led Zeppelin y Elvis Presley coincidieron en Los Ángeles. Los ingleses habían acudido a la ciudad californiana para lanzar su sello. La fiesta de inauguración había sido en el Hotel Bel Air. Y el de Tupelo actuaba esa noche en el Forum. Casualmente, a ambos les llevaba Concerts West, uno de los principales promotores de conciertos en América, que regaló entradas al grupo para ver la actuación de Elvis, con la posibilidad de un 'meet and greet'. Como eran grandes admiradores de la superestrella del rock, aceptaron encantados el regalo. Acudieron todos - Robert Plant, Jimmy Page y John Bonham - a excepción del bajista John Paul Jones. Les acompañaba su manager Peter Grant

Elvis Presley, aunque no era muy entusiasta del hard rock, conocía los Zeppelin. Le parecía divertido que a su joven hermanastro – el ya fallecido Ricky Stanley – le emocionara tanto saber que ellos estarían entre el público. Según contaba Robert Plant en el show de Howard Stern: "Él sabía que nosotros vendíamos entradas más rápidamente que él y quería saber qué tipo de fenómeno éramos".

Elvis Presley - Burning Love (Official Music Video)

"Tenemos ahí a Led Zeppelin"

Y ahí estaba. Elvis en el Forum. El show se grabó y está publicado. Casi al final del concierto, cuando empezó a cantar Funny how time slips away (de Willie Nelson), paró la canción. El comienzo había sido flojo y se dirigió a los músicos bromeando: "Esperad un minuto... vamos a ver si podemos empezar todos a la vez chicos, porque tenemos ahí a Led Zeppelin. Vamos a intentar que parezca que sabemos lo que estamos haciendo, tanto si lo sabemos, como si no".

Can't help falling in love fue el broche final. Según publica la página de Instagram de Graceland: "Después del show, Zeppelin se reunió con Elvis durante más de dos horas y él les pidió su autógrafo para dárselo a Lisa Marie". Por su parte, Robert Plant ha contado en numerosas ocasiones ese primer (que no único) encuentro con Presley. En L.A Times recordaba: "Cuando conocí a Elvis, le medí. No era tan alto como yo. Pero tenía complexión de cantante. Tenía un buen tórax - que resonaba".

"Acabamos todos llorando"

El vocalista contaba una divertida anécdota al final de la reunión: "En ese encuentro, Jimmy Page le gastó una broma a Elvis y le contó que nosotros nunca hacíamos pruebas de sonido, pero que si las hacíamos, lo único que yo quería hacer era cantar temas de Elvis. A él le pareció divertido y me preguntó 'Qué canciones cantas?'". Robert le mencionó "esa gran canción country llamada 'Love me' ('Treat me like a fool / Treat me mean and cruel / But love me').

"Hablamos y hablamos, y después nos despedimos, nos estrechamos la mano y dijimos 'hasta la próxima'", explicaba Robert Plant en el show de David Letterman. "Salimos al pasillo, hacia el ascensor, y de repente él apareció balanceándose en el marco de la puerta y dijo 'Hey Robert!. Y empezó a cantarme 'Treat me like a fool' y yo a cantarle a él 'Treat me mean and cruel' y los dos juntos 'But love me', y acabamos todos llorando".

Elvis Presley - Love Me Tender ('68 Comeback Special 50th Anniversary HD Remaster)

Dos encuentros más

Los caminos de Zeppelin y Elvis se cruzaron dos veces más en los 70. A Elvis le cayeron bien sus nuevos amigos ingleses y les invitó a su casa de Memphis. Jerry Schilling, destacado miembro de la llamada 'Mafia de Memphis', relató la visita en su libro 'Me and a guy named Elvis'. Y el tercer y último encuentro tuvo lugar en la pista del aeropuerto de Baltimore, cuando ambos estaban de gira en 1977, pocos meses antes del fallecimiento de Presley. "Nosotros tocábamos en Washington y Led Zeppelin tocaba en el Capital Centre", recordaba posteriormente David Stanley. "Llegamos en el jet privado de Elvis y Led Zeppelin llegó en su Caesar's Chariot. Era grandioso ver esos dos jets privados, uno al lado del otro, sobre la pista privada".