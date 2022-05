‘Por el bulevar de los sueños rotos’: la historia de una canción que unió a Joaquín Sabina y Álvaro Urquijo

Hay canciones que están instaladas en nuestro imaginario colectivo como fundamentales. Muchas de las que forman parte de la discografía de Joaquín Sabina son de este tipo. El maestro de Úbeda ha firmado algunos de los temas más importantes de nuestra música, y todas tienen una historia detrás sobre su nacimiento. Una de ellas es Por el bulevar de los sueños rotos, de la que comparte autoría con Álvaro Urquijo, y que, gracias a una entrevista en El País, ahora sabemos detalles curiosos acerca de cómo se gestó.

El propio líder de Los Secretos es el que cuenta en primera persona cómo nació esta icónica canción, fruto de la casualidad. "Suena el teléfono de un día por la mañana, mi hermano Enrique aún estaba durmiendo. Era Paco Lucera, el mánager de Joaquín Sabina. Me dijo: 'para que no vuelva a pasar lo de Ojos de gata y Nos dieron las diez, para que no haya un equívoco, de la letra que le dio Joaquín a tu hermano, no hagáis ninguna canción", recuerda el músico.

Por aquel entonces, Enrique llevaba cuatro meses con la letra de la canción doblada en un papel, olvidada en un bolsillo. Para disculpar a su hermano, Álvaro mintió al mánager y le dijo que tenían un proyecto. En ese momento, Lucera cambió de opinión y les citó para escuchar la maqueta que, en teoría, habían preparado. Por culpa de esa mentira, tuvo que prepararla rápidamente. "Esto era una oportunidad de hacer una canción con Joaquín Sabina que no podía desaprovechar. Me tiré trabajando unas tres horas y salió esta canción", dice el músico.

No fue difícil, en poco tiempo consiguió la melodía que hoy todos recordamos. Álvaro reconoce que mucha de la ayuda fue del talento de Sabina. "El maestro Joaquín tiene esa virtud de escribir algo que parece música. Esa maestría poca gente la tiene", reconoce.

Historia de una canción | 'Por el bulevar de los sueños rotos', de ÁLVARO URQUIJO | EL PAÍS

"Es una historia de bondad y nobleza por parte de Joaquín Sabina y de esfuerzo y pasión por la mía", se deshace en elogios el pequeño de los hermanos Urquijo. Le estaré agradecido de por vida porque quitar tu música, desarmar tu canción, para meter otra música lo hace muy poca gente".

Por el bulevar de los sueños rotos es una de las canciones más representativas de Joaquín Sabina. Se trata de un homenaje a la cantante mexicana Chavela Vargas, con menciones a temas famosos de su repertorio como Paloma Negra y Macorina.

Joaquin Sabina - Por El Boulevard De Los Sueños Rotos

Se publicó por primera vez en el álbum de Sabina Esta boca es mía (1994). Cuatro años después Álvaro Urquijo la incluía en su primer LP en solitario Álvaro Urquijo, y con posterioridad ha pasado al repertorio de su banda, Los Secretos.