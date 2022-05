Sophie Turner cuenta su primera cita con Joe Jonas y la extraña pregunta que le hizo

La actriz Sophie Turner, actual mujer de Joe Jonas, ha contado en The Tonight Show cómo fue la noche que conoció al cantante y la pregunta tan extraña que le hizo en la primera cita. Lo que podemos garantizar es que fue amor a primera vista.

Su relación comenzó en 2016, se comprometieron al año siguiente y su primera hija nació otro año después. Podemos asegurar que sucedió todo muy rápido e intenso. Y no hay dudas después de la contestación que le dio la actriz a Jimmy Fallon cuando este le pregunto cuándo fue el momento en el que se dio cuenta de que se quería casar con él.

No dudó ni un segundo en responder, “quiero decir, la primera noche que lo conocí”, aunque bromeó diciendo que quizás había sido el alcohol. La primera vez que se conocieron fue en un bar, pero no, él no fue solo, “salimos y pasamos el rato en un bar con todos mis amigos y todos sus amigos, y luego todos regresaron a mi departamento y tomamos unas copas después”.

Sophie Turner en The Tonight Show / Getty Images

La actriz tan reconocida por su papel en Game of Thrones se dio cuenta esa noche lo que significaba Joe para ella, “recuerdo que él se fue y lloré con mi hermano. Pensé: ‘Amo mucho a este hombre’. Y lo supe. Y eso fue todo”.

La curiosa pregunta de Joe Jonas

Todos sabemos el carisma que tiene famoso cantante de los Jonas Brothers, pero hasta en momentos como ese, cualquiera se puede poner nervioso y decir alguna cosa extraña, como la de esa noche que conoció a la que iba a ser su mujer.

“Entonces, en esta primera cita, él dijo: ‘Oh, ¿alguna vez te dijeron que te ves cómo, ya sabes, una celebridad joven?’ Y yo dije: ‘Oh, sí, a veces. Pero, ¿por qué lo preguntas? Y él dijo: ‘Bueno, a mí… a mí me dicen el joven George Clooney todo el tiempo’. Y luego le dije: ‘Bueno, a mí me dicen el joven Boy George todo el tiempo'” contaba Sophie entre risas al presentar.

La última vez que vimos a la pareja en público fue en la Gala Met de este año vestidos de Louis Vuitton. Presumieron por la alfombra roja del avanzado estado de embarazo de la actriz, que saldrá de cuentas para julio de 2022.

Joe Jonas y Sophie Turner en la Met Gala 2022 / Gotham/Getty Images

Desde ese día han pasado 6 años, en los cuales la pareja se ha mantenido unida y feliz, demostrando el amor que se tienen. En especial ahora que esperan a su segundo hijo,después de un año de tener a Willa, su primera hija. A ellos les podrán contar en unos años como se puede conquistar a una mujer con una extraña pregunta que la haga reír, porque él ha demostrado que lo consiguió.