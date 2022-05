Soraya, sobre su actuación en Eurovisión 2009: “Fueron los tres minutos más largos de mi vida”

No queda nada para que Chanel actúe en la final de Eurovisión 2022. La representante española defenderá con uñas y dientes el tema SloMo encima del escenario. Con un baile espectacular y una puesta en escena digna de una diva, la cantante aparece en el top 5 de las casas de apuetas para ganar.

Una artista que conoce bien la presión de defender a España en Eurovisión con una puesta en escena llena de baile y ritmo es Soraya. La extremeña, que acaba de lanzar su tema Te quiero a ti, estuvo en 2009 cantando Mi mundo sin ti. La artista lo dio todo en aquel escenario de Moscú con una coreografía imposible y una canción pegadiza.

Eso sí, no fue un camino de rosas. Y es que, aunque la cantante recuerde todo aquello con cariño, reconoce que hay cosas que no le gustaron cómo se hicieron. Para recordar su candidatura en Eurovisión y hablar sobre Chanel, Soraya se ha sentado en los estudios de LOS40.

Sobre Chanel

"Con mucho apoyo. Me encanta Chanel, me encanta sus bailarines y me encanta su propuesta", ha empezado diciendo la artista. Soraya reconoce que, aunque no se conocen personalmente, han hablado por whatsApp. "Admiro la profesionalidad con la que lo están viviendo este año. La ilusión con la que se está viviendo todo. Tenemos posibilidades de quedar muy bien", ha continuado explicando la artista.

Soraya ha seguido explicando las razones que le llevan a empatizar tanto con Chanel:

"Me encanta ella y entiendo muy bien su propuesta de show, porque así fue un poco lo que intentamos hacer nosotros en el año 2009. Es inevitable que cuando veo imágenes de ella en el escenario me ponga nerviosa y conecte con aquellos momentos que yo vivía".

Sobre su propuesta en 2009

Hace unas semanas, Soraya explicaba en sus redes sociales que su coreografía era la peor que se había llevado a Eurovisión de la historia:

"Es real. Creo que de todas las opciones que teníamos de baile que hacer con mi canción, que no podía ser más comercial, se merecía una coreografía más comercial. HIicimos lo más complicado, baile contemporáneo, tirándonos por los suelos. Yo nunca lo entendí. La llevé a cabo porque fue la que me impusieron. Yo me lo hubiese pasado mejor"

La artista ha confesado que para prepararse para aquel baile tuvo que correr varios días en una cinta. "Fueron los tres minutos más largos de mi vida", ha dicho la artista.

Además, Soraya nos ha contado que no tuvo ningún voto a la hora de decidir sobre su actuación: "En ese momento no. Ahora sé que se tiene en cuenta al artista y sus necesidades, pero en ese momento la persona que me llevó no. Yo no pude ver mis propios ensayos".

Soraya ha reconocido que no se arrepiente de nada, a pesar de la posición en la que quedó (penúltima):

"Te tengo que confesar que si pudiera volver en el tiempo atrás, lo volvería a repetir todo. Con todo lo que pasó. Yo nunca hubiese ganado, no era la mejor canción ni la mejor propuesta. He aprendido muchas cosas de todo aquello. Yo me reafirmé muchísimo.