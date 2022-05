Andie MacDowell revela que sufrió un ataque de pánico al ver solo hombres en un rodaje: “Me caí de rodillas”

Andie MacDowell es una actriz de larga trayectoria y fama internacional, aunque eso no quita que sea humana. De hecho, una entrevista con Marie Clarie ha desvelado algunos datos sobre su vida, su carrera e incluso política, algo que ha hecho que hable de un suceso de lo más inesperado.

Corría el año 2016, y Donald Trump acababa de alzarse como el 45º presidente de Estados Unidos. El clima electoral había dejado un ambiente muy extraño en el país natal de MacDowell, algo que se notaba a través de las redes sociales de ciudadanos e incluso en caras conocidas en todo el mundo como Lady Gaga o Ryan Murphy, entre otros. Sin embargo, la actriz vivió un momento angustioso.

Según ha contado para el medio, después de que Trump fuese elegido por su electorado, tuvo una experiencia que define como "loca". La protagonista de Cuatro bodas y un funeral contaba que por aquel entonces estaba muy molesta porque a nadie parecía importarle el comentario de Donald Trump sobre "la vagina" -en 2005, el ya expresidente afirmó en el programa Access Hollywood que él podía hacer lo que quisiera con las mujeres por ser famoso, y detalló que podía "agarrarlas por el coño"-, algo que le afectó mucho a nivel personal.

"Fui a hacer un trabajo, de un día, y tuve mi primer ataque de pánico. Estaba preparándome para grabar algo, y cuando me di la vuelta había como una habitación entera llena de hombres. Como un mar de ellos. Pegó un destello que era personal para mí. Y me caí de rodillas", contaba en su entrevista.

Pero la historia no se quedó ahí. "Abandoné la sala, y fui a un baño falso del set, me miré en el espejo y me dije "recomponte". Simplemente me asustó no ver a ninguna otra mujer. No es que tenga nada en contra de los hombres. ¡De verdad! Es solo que no me gustan los grupos grandes formados por ellos. Desde entonces, estoy muy pendiente de mirar a mi alrededor y buscar más mujeres en el set. Por comodidad", aclaraba.

El tema le surgió por hablar de con qué actores había trabajado, algo que ella contestaba confesando que había estado en películas con algunos profesionales "difíciles". Por suerte para ella, también contaba que desde el movimiento #MeToo -que empezó en 2017- se ven a muchas más mujeres en los sets de grabación.