Una reportera de la televisión balear sufre una agresión machista durante un directo

El Gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Sóller (Mallorca), el Comité de trabajadores de la televisión IB3 y varios organismos y particulares más han denunciado en las últimas horas la agresión machista que la periodista Jero Mut sufrió el pasado lunes cuando se encontraba realizando una conexión en directo para el programa Cinc Díes de la Radiotelevisión de las Islas Baleares.

La joven reportera, que se había trasladado hasta Sóller para realizar una cobertura sobre el Firó, la tradicional fiesta que este pueblo celebra cada año y que este 2022 acaba de retomarse tras el parón de la pandemia, se encontraba entrevistando a dos niños de la localidad cuando un hombre adulto se abalanzó sobre ella para intentar besarla.

La periodista, de una forma muy profesional, logró zafarse de este individuo y continuó con su labor periodística y no cortó el directo. Sin embargo, después de que estas imágenes fuesen vistas por el público de las Islas Baleares y criticadas enormemente por los espectadores y los usuarios de las redes sociales, Mut desveló en una entrevista concedida al programa Planta Baixa de TV3 que la que se vio en directo no fue la única agresión machista que ha sufrido en los últimos tiempos mientras trabaja.

La periodista del @CincDiesIB3 @JeroMut denuncia el masclisme en retransmissions: "Aquesta no va ser l'única agressió que vaig patir el dia del Firó. N'hi va haver més fora del directe. Al fet de ser periodista, s'hi afegeix el fet de ser dona".





Mut ha explicado que durante las coberturas en directo las reporteras mujeres tienen que enfrentarse a individuos que se acercan a ellas con "actitudes y comentarios machistas". "Tanto en un contexto de trabajo como de fiesta o de día a día, creo que mucha gente puede decir que esto pasa o que ha vivido una situación similar", ha querido denunciar la periodista.

Preguntada por si va a emprender o no acciones legales por esta agresión machista, la reportera balear ha respondido a TV3 que todavía no sabe qué decisión tomará al respecto. Mut ha explicado que se encuentra invadida por la tristeza y que no se esperaba que este suceso alcanzase tanta repercusión. Por lo tanto, siente que debe pensarse bien el hecho de interponer o no una denuncia.

Todo el apoyo de la presidenta de Baleares

Además de un aluvión de solidaridad en las redes sociales, Mut ha recibido el apoyo de Francina Armengol, la presidenta de Baleares, quien ha usado Twitter para mostrar su repulsa a lo sucedido en Sóller. "Es intolerable que las mujeres tengamos que hacer nuestro trabajo así. Es intolerable que las mujeres tengamos que vivir así. En fiestas o sin ellas, en espacios públicos o privados, allá a donde sea, entre todas y todos debemos acabar con las agresiones machistas", ha indicado Armengol.

És intolerable que les dones hàgim de fer feina així. És intolerable que les dones hàgim de viure així



En festes o sense, en espais públics o privats, allà on sigui, entre totes i tots hem d'acabar amb les agressions masclistes



Tot el meu suport a la periodista de @CincDiesIB3

De la misma manera, la propia cadena en la que trabaja Mut ha querido condenar los "actos machistas" que ha sufrido la periodista de la casa y los ha calificado de "lamentables". "No se puede consentir que una profesional tenga que soportar estos comportamientos mientras hace su trabajo en un acto público", ha denunciado la televisión pública de Baleares.