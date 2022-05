Lolita confesó a Calleja su decepción con la industria musical

Planeta Calleja tuvo como invitada de este miércoles, 11 de mayo, a Lolita Flores. La artista le pidió al presentador que no le contara las aventuras que le tenía reservadas, porque entre el miedo y la emoción, ganaba la primera.

Así, ambos viajaron hasta la isla portuguesa de Madeira donde montaron en los famosos ‘carros do monte’, se embarcaron mar adentro en una lancha y avistaron ballenas piloto en libertad. Allí, la hija de Lola Flores no pudo contener la emoción entre tanta naturaleza y agradeció a Jesús Calleja la oportunidad.

Eso sí, cuando le tocó caminar el trekking por la Ponta de Sao Lourenço no se mostró tan contenta. Y para recompensar el esfuerzo, el presentador la llevó de ruta gastronómica por Funchal, donde degustó platos locales de pescado, carne, chocolates y también los famosos vinos de Madeira.

Entre gozo y pozos, Calleja quiso conocer la experiencia de la cantante en la música. Algo a lo que ella le respondió con altibajos: "Llegué a vender muchísimas copias con 'Amor amor', pero desde la muerte de mi madre, me llamaron más para el cine y la televisión", explicó.

Pero no se quedó ahí y criticó al sector: “Me defraudó la industria musical, con gente que está en puestos importantes de las casas de discos donde tienen un oído en frente del otro y yo no les interesaba”, confesó.

Además de asegurar que está harta de cantar el 'Sarandonga', aunque le está muy agradecida.