Las 25 canciones finalistas de Eurovisión, ordenadas de mejor a peor: de la potencia absoluta al aburrimiento

Al fin tenemos a los 25 finalistas de Eurovisión 2022. Desde la pasada noche del jueves ya sabemos quiénes serán los 20 artistas que competirán con los representantes de España, Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, el grupo conocido en el marco del Festival de la Canción de Eurovisión como los 'Big five', en la gran final de este certamen de Turín. que estará conducida por la gran Laura Pausini acompañada de Alessandro Cattelan y Mika.

En pocas horas podremos ver cómo, después de dos duras semifinales en las que se han quedado fuera de la competición países que partían favoritos como Austria y Albania, Chanel Terrero y su equipo se suben al escenario para representar a España en una gala conducida por la gran Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan.

Miles y miles de españoles se sentarán mañana delante del televisor para apoyar disfrutar de la performance de SloMo y de todos y cada uno de los demás shows de la noche. Pero ¿qué esperamos de la gala en general y de la canción de cada país?

Después de ver las semifinales y de examinar al detalle todas las canciones que han pasado a la gran final de Eurovisión 2022, desde el equipo de LOS40.com hemos querido presentaros nuestro ranking particular en el que, además de analizar las canciones de los finalistas, las hemos ordenado de la que más nos ha gustado a la que menos para que, antes de que arranque la gran final de Turín, sepas lo que te espera en esta gala. ¡Aquí os damos todos los detalles!

1. España - Chanel y SloMo

Chanel - SloMo - Spain - Eurovision 2022

¿Qué decir de España? Llevamos una de las propuestas más redondas de nuestra historia. Y no exageramos. Chanel y su SloMo han devuelto la esperanza y la ilusión al eurofandom con un show de diva pop en el que el carisma de la artista y su perfecta ejecución nos hace soñar con la victoria. Nos encanta el jugo de mango y el sábado nos vamos a tirar al suelo como ella para hacer 'slow mo, mo, mo, mo, mo'. Más allá del resultado, que promete ser el mejor en años, ya hemos ganado.

2. Reino Unido - Sam Ryder y Space Man

Sam Ryder - Space Man (Reino Unido) Eurovisión 2022

Reino Unido tiene un historial en Eurovisión muy parecido al de España. La suerte no suele llover al gusto de los ingleses en este festival, pero en la 66ª edición todo apunta a que el país, recién salido de la Unión Europea, podría hacerse con el Micrófono de Cristal. ¿Su artista? Sam Ryder, cantante y tiktoker con mucho tirón entre el público más joven. ¿La canción? Space Man, un pop nostálgico que gusta mucho al público más adulto. Ya se sabe que no hay que poner los huevos en la misma cesta y Reino Unido este año no lo ha hecho.

3. Países Bajos - S10 y De Diepte

S10 - De Diepte - Netherlands - Official Music Video - Eurovision 2022

Países Bajos lleva tiempo haciendo las cosas bien en Eurovisión. Le han cogido el tranquillo al medio tiempo y a la balada y lo hacen de maravilla. De Diepte es una de las mejores canciones de la edición. Y tendría muchísimas posibilidades en cualquier otra edición del festival. En esta, sin embargo, son muchos los que han apostado por temas melódicos y pausados. Sin variedad, no destaca todo lo que debería, pero que no desaparezca esta maravilla del imaginario eurovisivo, por favor.

4. Grecia - Amanda Georgiadi Tenfjord y Die Together

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together - Greece - Official Music Video - Eurovision 2022

Aquí tenemos el que podría ser el dark horse de la 66ª edición del Festival de Eurovisión. Amanda Georgiadi Tenfjord representa a Grecia con una de las canciones más potentes y mejor producidas. Se aleja de su tradición más festivalera y va a por todas con ese Die Together que recuerda a grandes hits del certamen como el Arcade de Duncan Laurence. No la pierdan de vista…

5. Italia - Mahmood & Blanco y Brividi

Mahmood & BLANCO - Brividi - Italy - Official Music Video - Eurovision 2022

La mejor balada de Eurovisión 2022. Es normal que Brividi ya forme parte del imaginario de los eurofans. Toca el corazoncito como pocas y tiene ese puto de epicidad que tanto gusta en el Festival de la Canción. Lo malo es que Mahmood y Blanco son bastante irregulares. A veces hay química, a veces no. A veces afinan, a veces no. Habrá que esperar al sábado para ver si los astros se alinean y consiguen llegar al punto justo para dar el campanazo.

6. Australia - Sheldon Riley y Not The Same

Sheldon Riley - Not The Same - Australia - Official Music Video - Eurovision 2022

En su sexta participación en el Festival de Eurovisión Australia ha enviado a un artista que se ha ganado el corazón de su país. Sheldon Riley, que fue diagnosticado de síndrome de Asperger cuando era solo un niño, ha superado adversidad tras adversidad hasta plantarse en Turín y eso se nota en la emoción que consigue transmitir en su canción. Not The Same te llega al corazón.

7. Alemania - Malik Harrys y Rockstars

Malik Harris - Rockstars - Germany - Official Music Video - Eurovision 2022

Tampoco Alemania nos hará tomar la pista de baile con su canción este 2022. Sin embargo, Malik Harrys y su Rockstars sí nos hacen vibrar y emocionarnos. Con un estilo un tanto Twenty One Pilots esta propuesta es perfecta para triunfar en el mainstream. Pero ¿también lo es para ganar Eurovisión? Ahí ya nos surgen las dudas

8. Armenia -Rosa Linn y Snap

Rosa Linn - Snap - Armenia - Official Music Video - Eurovision 2022

La canción que ha presentado Armenia a Eurovisión este 2022 se puede englobar entre las lentas de esta edición. Con tintes folk que la sitúan en un terreno intermedio entre Of Monsters and Men y Taylor Swift y una letra muy personal que habla sobre el proceso de superar una ruptura, el tema de la cantautora Rosa Linn nos gusta mucho aunque lamentablemente no le vemos opciones de ganar. Le falta un pelín garra para este tipo de certamen.

9. Portugal - MARO y Saudade Saudade

MARO - Saudade Saudade - Portugal - Official Music Video - Eurovision 2022

La propuesta de Portugal derrocha personalidad. La balada intimista Saudade Saudade que interpreta MARO es delicada, original y aunque tiene una letra triste, el regusto que se te queda tras escucharla, es dulce.

10. Noruega -Subwoolfer y Give That Wolf A Banana

Subwoolfer - Give That Wolf A Banana - Norway - Official Music Video - Eurovision 2022

No hay Festival de Eurovisión sin su actuación "friki" y este año esta corre a cargo de Noruega. Los lobos de Sbwoolfer, que no se quitan la careta ni para las alfombras rojas, interpretarán Give That a Wolf a Banana, una pieza de pop electrónico pensada para arrasar en las pistas de baile —y en Tik Tok, todo sea dicho— con la que no creemos que ganen. Eso sí, Noruega pondrá el toque divertido a una gala a la que de verdad le hará falta.

11. Suecia - Cornelia Jakobs y Hold Me Closer

Cornelia Jakobs - Hold Me Closer - Sweden - Official Music Video - Eurovision 2022

Suecia siempre es un valor seguro en Eurovisión y este 2022 tampoco falla. Hay, sin embargo, un cambio de tendencia bastante interesante. El país, a través del Melodifestivalen, suele tirar de candidaturas más orientadas al pop/dance o a ese pop del flow y el R&B. En cambio, Cornelia Jakobs va más por el pop épico con su Hold Me Closer y el resultado, a pesar de que la Rai se lo está poniendo difícil técnicamente, tiene muchísima fuerza. Suecia no ganará, pero va a sumar un nuevo hit a su repertorio eurovisivo.

12. República Checa - We are Domi y Lights Off

We Are Domi - Lights Off - Czech Republic - Official Music Video - Eurovision 2022

Un tema de pop electrónico siempre es un acierto en Eurovisión si sabes cómo jugar tus cartas. We Are Domi han sido seleccionados para representar al país de Europa Central con Lights Off. Se trata de una canción es discotequera y bailable, justo lo que necesitamos en 2022, el año perfecto para sacudirnos las penas que arrastramos desde hace demasiado tiempo. Aunque el estribillo es bastante básico (se le podría haber sacado más partido), la letra de Lights Off nos propone un reinicio total, un reset en nuestra cabeza para intentar cambiar todo lo que no nos gusta e ir a por lo que nos obsesiona. Con una puesta en escena acorde a los sonidos ‘electro’ de la canción, podría ser un gran SÍ en Eurovisión 2022.

13. Finlandia -The Rasmus y Jezebel

The Rasmus - Jezebel - Finland - Official Music Video - Eurovision 2022

Con una trayectoria de 30 años a sus espaldas The Rasmus llegan a Eurovisión para representar a Finlandia y lo hacen de la mano del sonido que les define: el rock. En nuestra opinión, la banda suena muy bien pero no aporta nada nuevo al certamen y mucho menos después de la victoria de Maneskin el año pasado en Rotterdam...

14. Suiza - Marius Bear y Boys Do Cry

Marius Bear - Boys Do Cry - Switzerland - Official Music Video - Eurovision 2022

Aunque este año Eurovisión ha llegado cargado de baladas, esta de Marius Bear destaca sobre las demás por la calidad vocal de su intérprete y por su elegancia. La canción suena muy bien. Sin embargo, en el momento en el que parece que la normalidad está volviendo a nuestras vidas después de dos años de pandemia se nos ha quedado un poco floja y teniendo en cuenta la dura competencia de este año, hemos tenido que asignarle el puesto número 14 en la lista de canciones que más nos gustan.

15. Islandia - Systur y Með Hækkandi Sól

Systur - Með Hækkandi Sól - Iceland - Official Music Video - Eurovision 2022

Las tres hermanas islandesas que forman Systur consiguieron ganar el festival de su país que les garantizaba el viaje a Turín con Með Hækkandi Sól, un tema con un sonido country muy agradable al oído que invita a tomarse una copa de vino a la sombra. Suena bien pero le falta un poco de fuerza para conquistar masivamente corazones en Eurovisión.

16. Polonia - Ochman y River

Ochman - River - Poland - Official Music Video - Eurovision 2022

Polonia ha estado en la parte superior de la tabla de las apuestas en las últimas semanas. Su apuesta, con el artista Krystian Ochman al frente de la balada River, se sustenta sobre todo sobre la calidad vocal de este artista nacido en Estados Unidos pero de padres polacos que arrasó en la preselección de su país. Ochman tiene una voz prodigiosa y defiende su tema de una manera impecable. Eso sí, quizá la cantidad de baladas que compiten en el certamen juegue en su contra en esta ocasión.

17. Bélgica -Jérémie Makiese y Miss You

Jérémie Makiese - Miss You - Belgium - Official Music Video - Eurovision 2022

Jérémie Makiese representará a Bélgica con Miss You, una balada que conjuga el pop con un regusto a R&B muy interesante. El cantante y futbolista belga-congoleño se atreve con una canción al más puro estilo Bond. Los violines dan paso a una composición rica y profunda que habla de una pugna entre el pasado y el presente, entre lo que el protagonista es y lo que puede llegar a ser, con sus luces y sus sombras. La instrumentación del tema es poderosísima y Jérémie tiene una voz muy evocadora que podría conquistar Europa.

18. Francia - Alvan & Ahez y Fulenn

Alvan & Ahez - Fulenn - France - Official Music Video - Eurovision 2022

Nos consta que hay fans de Tanxugueiras que van con Francia en Eurovisión y no nos extraña. La opción de nuestros vecinos del norte se parece un poco a la propuesta del trío gallego en el Benidorm Fest aunque, a nuestro parecer, no están a la altura de las que fueron compañeras de Chanel en el camino hacia Turín. En este caso la mezcla no da la talla necesaria para vencer a otras propuestas.

19. Rumanía - WRS y Llámame

WRS - Llámame - Romania - National Final Performance - Eurovision 2022

Algunos la califican de placer culpable, pero nosotros no nos sentimos nada culpables al cantar aquello de "Hola, mi bebé-bé. Hola, mi bebé-bé. Llámame, llámame . Llámame, llámame". No nos vamos a engañar, no es para ganar. Tampoco para un Top 5. Pero Rumania nos ha regalado otro himno mamarracho que disfrutar, así que ojalá el televoto y el jurado los tenga en sus oraciones porque se lo merecen.

20. Azerbaiyán - Nadir Rustamli y Fade To Black

Nadir Rustamli - Fade To Black - Azerbaijan - Official Music Video - Eurovision 2022

La canción que Nadir Rustamli defenderá este sábado 14 de mayo en Turín es pura belleza. Fade to Black es una balada emotiva en la que la voz privilegiada del artista conjuga su protagonismo con el piano. Sin embargo, la competencia es dura y en este caso, le hemos tenido que dar la posición número 20.

21. Estonia- Stefan y Hope

El país báltico presenta Hope, una canción de western pop a cargo de Stefan, uno de los solistas estrella del país. Su voz grave y profunda recorre el tema desde las primeras notas y nos sumerge en una composición muy folkie, con un estribillo bastante coreable y que podría funcionar con la puesta en escena correcta. Algo que está por ver el 14 de mayo en Turín.

22. Serbia - Konstrakta y In Corpore Sano

Lo de Konstrakta con la canción In Corpore Sano es fuerte. Seguramente sea una de las candidaturas más extravagantes. No hay Eurovisión sin extravagancia y el público va a flipar cuando vea a la artista mirando a cámara muy fijamente mientras se lava las manos en una pila. Inquietante e imprescindible.

23. Moldavia - Zdob şi Zdub & Advahov Brothers y Trenuleţul

En Eurovisión hemos visto muchas canciones como esta. Moldavia no ha estado entre las favoritas en ningún momento y no nos extraña. Su propuesta basada en el folklore es fiestera y divertida, igual que lo fue la propuesta de Miki Núñez en 2019, pero nada más. La escuchas, sonríes, pero no hay muchas posibilidades de que dos días después todavía la recuerdes.

24. Ucrania - Kalush Orchestra y Estefanía

Es la máxima favorita para ganar Eurovisión este año, aunque los buenos pronósticos de Ucrania están más relacionados con un tema de solidaridad por la guerra que por la solvencia de la candidatura compuesta por Kalush Orchestra y la canción Stefania. No es una mala propuesta ni mucho menos. Tiran del folklore ucraniano e introducen el rap, lo que les da originalidad y ambición. Sin embargo, el proyecto no tiene tanta chicha como para hacerse con la victoria. Y si Eurovisión no es política tampoco debería serlo este año, ¿no?

25. Lituania - Monika Liu y Sentimentai

La voz de Monika Liu es muy bonita pero su propuesta es un tanto aburrida. La balada que ha presentado Lituania bajo el título Sentimentai, pese a tener el aliciente de ser en lituano —este país nunca lleva canciones en su idioma—, no nos encaja con lo que esperamos para este tipo de concurso. Se hace monótona y aunque la voz de Mónika brilla, la canción no llega a hacerlo.