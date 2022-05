Lo que decía Ana Mena sobre la colaboración con Abraham Mateo en 2016

Las carreras de Ana Mena y Abraham Mateo han ido casi en paralelo. Los cantantes son amigos desde que eran unos críos y desde entonces han ido armando sus proyectos mientras disfrutaban de los éxitos del uno y del otro. El buen rollo que hay entre ellos se sabe y por eso los fans llevan años y años esperando a que se junten en una de esas colaboraciones que caen del cielo.

Quiero decirte es el título de la primera canción de Ana Mena y Abraham Mateo. Después de tanto tiempo demandando ese 'featuring' pendiente, los amigos por fin han encontrado un hueco en sus agendas para meterse en el estudio y grabar el videoclip perfecto para una puesta de largo tan importante. El tema es uno de esos hits en potencia y seguro que escalará rápido en todas las listas de éxitos.

Pero antes de que eso ocurra, como buenos nostálgicos, hemos querido echar la vista atrás y recuperar algunas declaraciones de nuestros protagonistas. Llevan tiempo hablando el uno del otro y las imágenes ahora cobran más sentido que nunca. ¡Mucha atención!

Lo que decía Ana Mena

Con 19 añitos, Ana Mena decidió darse un descanso en el mundo de la interpretación y apostar por su carrera como artista. Fue en 2016 cuando fichó por Sony y presentó No soy como tú crees, canción con la que debutó en la industria musical. En LOS40 nos desplazamos por aquel entonces a las oficinas de la compañía para hablar con ella sobre su proyecto y cuando le preguntamos por sus colaboraciones soñadas respondió lo siguiente: "Me encantaría colaborar con mi compi Abraham Mateo. Además es de la casa, de Sony. Me encantaría".

Han pasado seis años desde entonces, pero ya sabe lo que se dice: nunca es tarde si la dicha es buena. Además, Ana Mena no es la única que ha hablado de Abraham Mateo. El cantante de Loco enamorado también le ha dedicado buenas palabras a su amiga cada vez que ha tenido oportunidad. Hace solo dos meses, sin ir más lejos, habló de ella en LOS40 Global Show.

"Ayer justo nos escribimos Ana Mena y yo. Iba a salir con unos amigos y le dije que se viniera para recordar viejos tiempos en Isla Mágica (Risas). Nos conocemos desde que éramos pequeños y me alegro mucho de lo que le está pasando. Es una artista increíble y se lo merece", le dijo Abraham Mateo a Tony Aguilar.

Hoy, 12 de mayo de 2022, por fin podemos escuchar su primera colaboración: Quiero decirte.