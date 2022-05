Vega y Manuel Carrasco nos emocionan juntos con ‘Contigo’: ¡Video y letra aquí!

Vega y Manuel Carrasco coincidieron en la segunda edición de Operación Triunfo y desde entonces han demostrado en más de una ocasión que son amigos de esos que siempre están para apoyar al otro en cada paso que dan.

Ahora, por fin, podemos escucharles y verles cantar juntos en Contigo, una colaboración que emocionará a los seguidores de ambos por lo esperada que era.

“Venimos del mismo sitio y fuimos a parar a un transitar por caminos distintos, pero entre tanto guardamos las maneras, el cariño, el esfuerzo, el instinto superviviente, la determinación a seguir siendo quienes éramos antes y a curtirnos a base de buena letra, oficio, emoción, corazón y honestidad”, explica la cantante.

Dos amigos compartiendo camino

“Fuimos juntos a la ‘guardería’ y desde entonces somos amigos. Pocas veces se puede decir que estas cantando con una persona a la que no solamente quieres bien, sino a la que respetas, admiras y como quién dice… le has visto y te ha visto crecer, con la que has compartido camino alegrándote de cada batalla ganada encarando como propia si hubo alguna perdida”, relata sobre su relación.

Han cruzado sus caminos en el tema de composición, pero faltaba verles cantar juntos y ese momento ha llegado. “Qué bonito poder decir que canté Contigo, contigo. Gracias Manuel, no cabe en este mundo la gratitud ni el afecto que hagan justicia a lo bello que tú y yo hemos compartido”, le decía directamente su amiga al onubense.

“Al que atienda y escuche con el mismo respeto y cariño, entenderá que ‘contigo’ dejó de ser una palabra para convertirse en un abrazo infinito. Que disfrutéis de este momento donde finalmente convergimos”, terminaba diciendo.

Y claro, unas palabras tan dichas desde el corazón tenían que tener respuesta en el mismo tono: “Querida amiga. ‘Contigo’ siempre bastó una mirada. Aunque las palabras se nos salieran de la boca a borbotones para querernos, para sostenernos y entendernos en tantos y tantos pasajes de la vida, y si, es verdad que la música nos unió en una canción interminable que hoy toma forma de la manera más bonita. Gracias por invitarme a tu mundo, que ya es el nuestro. ♥️🍷 @vegaoficial”.