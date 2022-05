¿Qué tienen en común Carlos Vives, Black Eyed Peas y Play-N-Skillz? ¡‘El Teke Teke’: mira el vídeo y la letra

Woo-hoo

Play-N-Skillz

Charlie live

This how we do with that new Play-N-Skillz sound

¡Woo!

A mí me gusta verte reír

A mí me gusta verte saltar

Como la luna que baña el mar

Entre tus besos yo me perdí

Es algo que no puedo explicar

Mi corazón se quiere escapar

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Así!)

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Ahí!)

Ay Dios mío, oh Lord have mercy

Mami dame cuerpo, pero don't hurt me

Like Rihanna, baby, just work me

Work, work, work-work-work, work me

Me gusta como bailas en la cama

Tú quieres mi corazón y mi alma

I call you, call you on the phone, and tell you I love

I lov-I lov-I lov-I lov-I love you

Girl I love ya, love ya and tu mente

You're my one and only, baby, you're my solamente

Da-da-da-dámelo caliente

Break it, break it, break it down suavemente

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Así!)

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Ahí!)

¡Wopaaa!

A mí me gusta cuando Mayte la canta

Y la Martina mata con la mirada

Me gusta Niña porque le pone el alma

Y Seferina, ¿qué tiene que me encanta?

Pero nadie teke teke como tú

Se me para el corazón cuando me bailas

Pero nadie teke teke, solo tú

Porque sientes que te quiero con el alma

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Así!)

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Ahí!)

Y suena así

¡Woohoo!

All my people, sigue bailando

Throw your hands in the air!

Let's rock this party like it's ya birthday

Shake it like you just don't care

From the left to the right, come on let me hear ya

Teke teke, teke teke-te

From the front to the back, come on a little louder

Teke teke, teke teke-te

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Así!)

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke

Teke teke, teke teke-te (¡Ahí!)