Martínez Twins: De grabar su videoclip en la casa de Justin Bieber a ser las víctimas de una broma de J Balvin

Los Gemelos Martínez tenían 17 años cuando Jake Paul se los llevó a vivir a su casa de influencers en Los Ángeles donde despegó su carrera como influencers con millones de seguidores. Se convirtieron en creadores de contenido de éxito y ganaron un MTV Award en 2021 superando a Lele Pons o Charli D’Amelio cuando se mudaron a México.

Entre las múltiples facetas que han probado está la de la música. Grabaron su primer videoclip en casa de Justin Bieber y J Balvin les gastó una broma que no podrán olvidar. De todo eso hemos hablado con ellos que han regresado a España para conseguir en casa el mismo éxito que en el extranjero.

El comienzo con la música

“Todo empezó porque con 17 años nos metieron en un estudio para grabar It’s everyday bro. Hicimos el videoclip en la casa de Justin Bieber en ese momento. Y estar en el estudio, escuchar tu voz, que la escuche tanta gente… -El vídeo tiene como 200 millones de reproducciones en youtube, una pasada-. Fue ese el momento en el que dijimos ‘me gusta’. Y ver la gente que cantaba nuestra parte, aunque no supieran lo que decíamos porque nuestra parte es en español y toda la canción es en inglés. Es como una parodia y fue muy guay la experiencia y la gente decía ‘me gusta mucho’ y no sabían lo que decíamos, para nosotros fue como ‘guau, les gusta el español’. A mí me gusta mucho escribir y escribir aquello fue en plan ‘ha sido rápido, ha sido sencillo y me puede gustar’. La música siempre ha estado con nosotros. Cuando íbamos al fútbol nadie me podía hablar porque iba con los auriculares escuchando música. O en el coche poníamos la radio y nos sabíamos todas las canciones. Y decía ‘ojalá algún día salir ahí en la radio y nos escuchen tantas personas’”.

Trabajando con grandes compositores

“Con la ayuda de nuestro manager dijimos, ‘venga, va, vamos a hacer una canción’. Hicimos La dieta y Paraíso anteriormente, pero La dieta fue el que dijimos, ‘guau, mola mucho’ porque vino un chico, Cáceres, que nos ayudó a hacer la canción. Él escribió Felices los cuatro y varias canciones más muy populares. Y lo que él desprendía, cómo pensaba, cómo se ponía en el estudio con el micrófono y le salía solo para nosotros fue como ‘guau, ojalá hacer eso algún día’. Y fue esa energía que nos pudo transmitir que dijimos, ‘seguimos’”.

Probando en la escena urbana

“A mí me gusta mucho la música lenta, me gusta el pop más lento, pero la música urbana, lo que viene siendo el reguetón, es lo que nos gusta, lo que escuchábamos en ese momento y a nuestras fans les encantó”.

De influencers a músicos

“El hecho de que no todo el mundo puede ser cantante o porque seas influencer no puedes ser cantante, para mí es una etiqueta que no debería existir. Cualquiera puede ser cantante. Yo creo que, si tú le pones el trabajo y el esfuerzo, sale. Hay muchos influencers como Lele Pons, que tiene canciones con millones y millones de reproducciones. Juan de Dios Pantoja, también. Y ella prácticamente canta mejor que algunos cantantes. Entonces, si tú le pones el esfuerzo y el sacrificio y todo el tiempo del mundo a la música, te quitas esa etiqueta de influencer, si quieres quitártela, claro”.

Víctimas de J Balvin

“Fue muy divertido estar con él, fuera de cámaras hablar con él. Fue increíble. Es un hombre bastante humilde con nosotros en ese momento y grabar con él y que nos hiciese la broma, que nos la devolviese, fue algo que a nosotros nos puso, literal, muy nerviosos. Dijimos, ‘no nos está saliendo bien’. Nosotros cuando hacemos un vídeo y no nos sale bien, esa frustración que tienes de, tengo que buscar la manera de darle la vuelta y que salga bien y él lo tenía super controlado y que le tenía que salir bien a él y no a nosotros. Fue eso de que viniese seguridad y nos intentase sacar de la habitación donde estaba él fue algo surrealista. Me acuerdo que, en la broma, nosotros le decíamos, ‘¿quién eres?’. Si hasta un amigo le dijo ‘eres el despacito guy. Me acuerdo que estábamos en la VIP de los premios y lo nombraron para recoger un premio y justo pasó por delante nuestro y me dijo ‘ahora ya sabéis quién soy’. Y para mí eso fue como ‘olé, tú’”.

Contactos en la música

“Colaboraciones no hemos hecho con nadie, pero sí que nos hemos podido llevar con bastantes, por ejemplo, en los premios que hemos estado, Gente de Zona fueron muy amables con nosotros. Nos llevamos muy bien. Con J Balvin, hacer el vídeo y esa colaboración también fue increíble y yo creo que es porque no nos hemos dado tanto a buscar o intentar colaborar con gente de la música. Aunque grabar una canción con algún cantante así, molaría”.

Colaboraciones soñadas

“Yo siempre he tenido el sueño de conocer a Enrique Iglesias, me encanta, es un hombre que llevo escuchando desde que era pequeño. Creo que he seguido un poco sus pasos. El hecho de que él se fuese a Miami, que se fuese a Estados Unidos, que viniese de aquí de España, creo que es algo que he intentado seguir como él y el hecho de poder colaborar con una persona así me encantaría”.

“A mí me gusta mucho Michael Jackson, pero está muerto y aunque no lo estuviera sería muy difícil colaborar con él. Pero me gusta mucho J Balvin y hacer una canción con J Balvin sería algo increíble”.