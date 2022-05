6 candidatos que se quedaron a las puertas de representar a España en Eurovisión

Eurovisión es un festival que ofrece una gran visibilidad a los artistas que participan. En España, muchos de ellos quieren representar a nuestro país para encontrar esa oportunidad, pero no todos pueden conseguirlo. Con motivo de la celebración de la edición 66ª hacemos un repaso de seis candidatos que se quedaron a las puertas de representar a España en Eurovisión:

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini - "Ay mamá" | Benidorm Fest 2022 | Segunda Semifinal

El Benidorm Fest ha sido el último evento organizado por RTVE para elegir al representante español en Eurovisión. Tras unas galas donde se desprendía talento, Chanel fue la seleccionada para cantar en el festival con su SloMo. En segunda posición quedó Rigoberta Bandini y su Ay mamá, un tema que gustó a muchas personas del público y que también fue polémico por su letra reivindicativa y esa teta gigante en el escenario. Paula Ribó, nombre real de Rigoberta, se quedó a las puertas de viajar a Turín para representar a España, pero su Ay mamá solo le ha traído alegrías.

María Escarmiento

"MUÉRDEME" - MARÍA | Gala Eurovisión 2019 | OT 2018

Las ediciones de 2017 y 2018 de Operación Triunfo tenían una preselección para elegir al representante de Eurovisión. En OT 2018, Miki Núñez ganó con su fiestera La Venda, pero tuvo mucha competencia con María Escarmiento. Su compañera de edición participaba con una canción potente y muy bailable llamada Muérdeme. Aunque la madrileña no tenía tantas ganas de ir a Israel, su tema fue muy querido por los espectadores que la dejaron en segunda posición en la preselección.

Aitana y Ana Guerra

Aitana, Ana Guerra - Lo Malo

Al igual que en OT 2018, en Operación Triunfo 2017 también se siguió la misma dinámica. Amaia y Alfred enamoraron al público con la balada Tu canción. Sin embargo, tenían mucha competencia con una canción que ponía en pie a todos los que la escuchaban, Lo malo. Este tema fue cantado por Aitana y Ana Guerra convirtiéndole en una de las canciones del verano del 2018, sin dudarlo. Cuando les dieron este hit, no les gustó mucho, pero después supieron defenderlo, mientras quedaban segundas en la gala de selección.

Mirela

Mirela - Contigo (Official Video)

La preselección para Eurovisión 2017 se recuerda con mucha polémica por la decisión final del jurado. Manel Navarro y Mirela fueron los que más votos tuvieron y acabaron empatando. Finalmente, los jueces profesionales decidieron que el candidato a representar a España debía ser Manel con el tema Do It For Your Lover. Mirela llevaba también otra propuesta muy fuerte, Contigo, pero, finalmente, quedó en segunda posición.

Xuso Jones

Xuso Jones - "Victorious" - Live Eurovisión Spain 2016

Objetivo Eurovisión volvía a celebrarse tras no hacerlo en la selección para elegir al candidato de Eurovisión 2015. Para la edición de 2016, se presentaron varios candidatos, pero la indicada fue Barei con su Say Ya! y ese baile donde movía los pies de una manera asombrosa. En segunda posición quedó Xuso Jones con Victorious, un tema muy potente en inglés que no pudo representar a España en Estocolmo.

Brequette

Brequette - ''Más Run'' Live Eurovisión 2014 Spain

Ruth Lorenzo se proclamó ganadora de la preselección a Eurovisión 2014 con su impresionante Dancing in the rain, pero el nivel estaba muy alto. En segunda posición quedó Brequette con Más (Run), un tema en el que la cantante se luce a la perfección y demuestra la gran capacidad vocal que tiene. Era otra canción perfecta para representarnos, aunque Ruth Lorenzo no se quedó corta y defendió a nuestro país tan bien que quedó en décima posición en el festival.