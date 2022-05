Álvaro Soler: “Sebastián Yatra y yo íbamos a pedirle una colaboración a Ed Sheeran pero se fue con J Balvin”

Álvaro Soler acaba de publicar su nueva colaboración con Topic, una de las muchas que en el último año ha publicado con diferentes artistas ante los que se ha abierto de par en par. Porque está probando con diferentes sonidos fuera de su propuesta más pop. Con el DJ ha lanzado Solo para ti, su primera canción electrónica en español como él mismo confiesa.

Y todo pese a que no las tenía todas consigo aunque al final el resultado le hizo sentir muy orgulloso. A veces las cosas salen tal y como uno esperaba y en otras ocasiones no tanto. Así nos lo contó durante una entrevista para hablar de este tema y que en la conversación acabó derivando en un posible featuring con Sebastián Yatra y Ed Sheeran que estuvo a punto de fraguarse en LOS40 Music Awards 2021.

Al final fue J Balvin el que se llevó el toque latino con el que el británico quería probar pero en la música todo da muchas vueltas. Y si no nos crees, sigue leyendo...

LOS40: ¿Cómo surgió la colaboración con Topic?

Álvaro Soler: Yo conocía a Topic por todo lo que había hecho en la música y mi manager me dijo que Topic estaba en la ciudad y que si quería ofrecerle una colaboración. Yo hacía tiempo que quería colaborar con él y él ya había trabajado con mi hermano así que todo fue muy rodado. Nos metimos un día en el estudio con nuestros equipos, porque por agenda él no podía emplear más tiempo. Fue un honor y una suerte. Teníamos unos acordes de una guitarra y él empezó a hacer su magia en el estudio con el ordenador. Yo seguí trabajando en la melodía y la letra y grabamos algo que fuimos completando cuando yo estaba en Miami. Sobre todo las voces. Intercambiábamos el material y así nació Solo para ti.

¿Fuiste con alguna idea preconcebida?

No, fui como un folio en blanco. Normalmente siempre suelo tener un par de ideas guardadas por si sucede que ese día no hay feeling pero en este caso estaba abierto a cualquier idea. Quería ver cómo estaba el ambiente y fue muy buena idea hacerla así. Se nos ocurrieron ideas allí que de otra forma no se nos hubieran ocurrido. Fue un buen experimento. Nunca antes había hecho una canción electrónica en español.

Yo creo que todos tenemos asociado los conceptos de música electrónica con voz en inglés, y voz femenina si me apuras...

Claro. Hubiese sido raro hacerlo en inglés porque no suelo cantar en inglés. Tanto yo como Topic queríamos hacerlo en castellano porque él ya ha hecho muchos temas en inglés. Si no lo hubiera hecho con otras personas en ese idioma.

Álvaro Soler: "Queríamos haberle propuesto una colaboración a Ed Sheeran pero no pudo ser"

¿Cómo te has sentido en la música electrónica?

En el primer momento siempre es como cuando en la piscina está el agua fría que no está a tu temperatura pero poco a poco te vas adaptando y ves hacia donde va. Eso es lo bonito. Al principio tenía dudas de ver cómo acababa la canción pero ahora estoy muy orgulloso de ella. Al final una canción es una canción y se escribe igual para una canción pop que para una electrónica. Lo que cambia quizá es la producción, cómo vistes la canción. Pero si un tema funciona porque lo puedes defender con una guitarra, la canción es buena.

¿Y te ves en el género como John Newman o ha sido solo el placer de experimentar?

No creo que me pase a la música electrónica porque me gusta demasiado la música orgánica y las guitarras españolas. Para un momento, sí, pero me gusta demasiado probar y no quedarme con una cosa solo. Cuando estuve en Miami escribí un montón de canciones chulas y fui con una perspectiva de evolución y ver lo que podría hacer. La próxima fase va a ser muy guay. Estoy experimentando y tengo mucha ilusión de poder enseñarlo pronto.

Estás probando en diferentes géneros, ¿es una reivindicación para que no te encasillen?

Lo importante es hacer música que sientes. Hay veces que me gusta sentir cosas distintas porque si no es todo muy aburrido. Me encantó A contracorriente, la canción con David, que fue un momento muy especial para mí. Lo miso puedo decir de la canción en italiano con Baby K o de Manila con Ray Dalton que lo está petando ahora mismo en Alemania. Tal y como está ahora mismo la música en la que muchas canciones se pierden en los discos, me parece que la manera de sacar canciones es muy bonita para experimentar y probar canciones que quizá no peguen con tu estilo. Lo suelo llevar a mi terreno y lleva mi voz así que no tengo miedo de probar.

Nos contabas que has estado grabando en Miami. ¿Tienes ya ese nuevo disco preparado aunque aún no hayan pasado los 3 años que suele pasar entre cada uno de tus álbumes?

Hasta ahora siempre ha sido así pero ahora no me voy a concentrar en un disco sino en sacar varias canciones porque no quiero que haya canciones que se pierdan dentro de un álbum. Quiero darle más atención a cada canción y sacándolas como single todo el mundo sale ganando porque tienes más oportunidades de darle esa atención. Quizá un EP, no sé... Estamos en un buen momento de la música en el que todo el mundo saca canciones constantemente y nadie sabe qué es lo próximo que lo va a petar.

A lo mejor lo próximo que peta es una colaboración con Sebastián Yatra... ¡Vaya foto! ¿Hay algo en marcha?

Fue la foto solamente. Es verdad que queríamos haberle propuesto una colaboración a Ed Sheeran pero no pudo ser. Se fue con J Balvin (risas). A ver qué pasa en el futuro porque estamos mucho en contacto. Ahora mismo a Sebastián Yatra le va muy bien y me hace mucha ilusión que le esté yendo tan bien.

Y muy pronto te pones también en marcha con los conciertos...

No sabes las ganas que tengo. Del álbum de Magia solo he tocado 3 canciones porque no hemos tenido oportunidades. Se llama Magia Tour, aunque en realidad estamos ya casi en otra fase, pero empezaremos en Europa para terminar en España en octubre. Tenemos algún primer concierto pronto y en octubre el resto de la gira. Tengo muchísimas ganas.

Álvaro Soler: "Lo importante es hacer música que sientes"

Te vimos de viaje por Cuba, ¿vas a grabar nuevo vídeo rodado en Cuba?

No exactamente. Será un documental de música cubana. Como había estado allí varias veces fui con un amigo y va a ser muy guay. Conocimos gente increíble de Buenavista Social Club y hemos tenido grandes momentos musicales. Va a ser muy bonito. Escribimos allí una canción pero vamos a ver qué pasa...

¿Y en tu faceta de doblador cuando te veremos?

Ahora tengo una reunión con Disney para seguir manteniendo el contacto porque la verdad es que fue una experiencia muy guay que siempre quise hacer. Doblé las versiones en italiano y en alemán y recuerdo mucho una anécdota que tenía un profesor de italiano para intentar mejorar el acento de italiano puro porque lo querían así y me decía que dijera frases que me sonaban exactamente igual a como ya las había pronunciado. Fue un trabajo complicado pero muy divertido así que sí, espero poder repetir pronto.